Попшой: Мы не отказываемся от требований к Москве о компенсациях.

Молдова до сих пор не получила компенсации за ущерб, причиненный войной, развязанной Российской Федерацией против Украины.

Однако власти не отказываются от попыток добиться возмещения убытков. Об этом вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой заявил в эфире передачи Punctul pe Azi, передает tvrmoldova.md

По словам чиновника, этот процесс будет непростым, однако Кишинев должен отстаивать свои права в контексте возможного формирования новой архитектуры безопасности в регионе.

«Вы не удивитесь, если я скажу, что компенсации до сих пор не выплачены», — заявил Михай Попшой, отвечая на вопрос о возможном возмещении ущерба, понесенного Молдовой в результате войны.

Министр отметил, что после окончания войны в Украине предстоит процесс определения нанесенного ущерба и распределения ответственности.

«В послевоенный период, когда, надеюсь, уже совсем скоро мы сможем обсуждать новую архитектуру безопасности и перезагрузку ситуации с безопасностью в нашем регионе, необходимо будет прояснить все обстоятельства и оценить весь причиненный ущерб. Как и в случае с Украиной, где идет серьезный юридический процесс, в котором участвовала и Молдова, мы должны использовать все возможности, которые появятся, чтобы добиться компенсаций», — сказал Попшой.

Вице-премьер подчеркнул, что Молдова не может отказаться от этих требований, поскольку ущерб продолжает наноситься, в том числе из-за падения беспилотников на территории страны.

«Этот ущерб продолжается. На территорию Молдовы падают беспилотники, в том числе с взрывчаткой. Последний такой случай произошел несколько недель назад на юге страны, когда дрон упал рядом с жилыми домами. Слава Богу, до сих пор обошлось без жертв», — заявил министр.

По словам Попшоя, речь идет не только о прямом материальном ущербе, но и об экономических потерях, сокращении инвестиций и расходах, связанных с уязвимостью в сфере безопасности.

«Когда затрагиваются наши интересы, мы должны иметь смелость и решимость требовать соблюдения своих прав. Но это непросто, и не стоит строить иллюзий. У нас нет никаких гарантий успеха, однако отказаться от этих шагов означало бы заранее сдаться и несерьезно относиться к собственному суверенитету», — добавил Михай Попшой.

Последний инцидент с участием беспилотника произошел в ночь на 13 июля, когда дрон упал в селе Копанка Каушанского района. Министерство обороны сообщило, что это был беспилотник типа Герань-2 российского производства с взрывным зарядом массой около 40 килограммов.

Это как минимум пятый подтвержденный случай с начала года, когда беспилотник упал на территории Молдовы. Аналогичные инциденты ранее были зафиксированы в Оргеевском районе, у села Нукэрень Теленештского района, в селе Крокмаз Штефан-Водского района, а также в Кишиневе, где беспилотник упал на крышу жилого дома.

Молдова ранее заявила, что намерена потребовать от Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный атаками на энергетическую и экологическую инфраструктуру региона. Дорин Жунгиету в мае в Брюсселе сообщил, что Кишинев направит Москве счет за восстановление высоковольтной линии электропередачи Исакча-Вулканешты, поврежденной в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре на юге Украины.

Линия Исакча-Вулканешты была повреждена 23 марта после российских ударов по энергетическим объектам на юге Украины. Кроме того, Министерство иностранных дел намерено потребовать компенсации и за ущерб, причиненный загрязнением Днестра после удара по Днестровскому гидроэнергетическому комплексу.

В результате этого инцидента более 300 тысяч жителей четырех районов Молдовы остались без питьевой воды. По оценкам экологических служб, ущерб от загрязнения Днестра может исчисляться миллиардами леев, а его оценка продолжается.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и сбор доказательств для подготовки отчета, который будет направлен Российской Федерации вместе с требованием о выплате компенсаций. Власти Кишинева заявляют, что ответственность за причиненный ущерб лежит на Российской Федерации в связи с ударами по украинской инфраструктуре.