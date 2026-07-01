theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
3 Июля 2026, 08:02
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Страховщики выплатили около 1,5 млрд леев компенсаций за ДТП в последние три года

Страховые компании Республики Молдова выплатили почти 1,5 млрд леев компенсаций по ДТП, покрываемым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (RCA), в период 2023-2025 годов.

Страховщики выплатили около 1,5 млрд леев компенсаций за ДТП в последние три года.
Страховщики выплатили около 1,5 млрд леев компенсаций за ДТП в последние три года.

Национальный банк Молдовы (НБМ) уточнил, что за этот период было урегулировано более 71 тысячи страховых дел по возмещению ущерба, а самая крупная выплата в размере 1,4 миллиона леев была произведена в прошлом году за ДТП в муниципии Кишинёв, пишет ipn.md

Согласно данным Национального банка Молдовы, почти все компенсации, выплаченные по полисам страхования гражданской ответственности автовладельцев, касались ущерба имуществу. В НБМ уточнили, что закон обязывает всех водителей иметь полис страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Отсутствие такого полиса наказуемо штрафом в размере от 1500 до 3000 леев, налагаемым на владельца транспортного средства Национальным инспекторатом общественной безопасности (INSP).

Кроме того, по авариям, произошедшим за пределами страны и покрываемым системой «Зелёная карта», страховщики за тот же период выплатили компенсации по 4653 делам о возмещении ущерба на общую сумму 421,6 миллиона леев. Большинство случаев было зарегистрировано в Румынии. На основании полисов «Зелёная карта» материальный ущерб составил около 74% от общей суммы выплаченных компенсаций.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте