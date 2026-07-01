Страховщики выплатили около 1,5 млрд леев компенсаций за ДТП в последние три года.

Страховые компании Республики Молдова выплатили почти 1,5 млрд леев компенсаций по ДТП, покрываемым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (RCA), в период 2023-2025 годов.

Национальный банк Молдовы (НБМ) уточнил, что за этот период было урегулировано более 71 тысячи страховых дел по возмещению ущерба, а самая крупная выплата в размере 1,4 миллиона леев была произведена в прошлом году за ДТП в муниципии Кишинёв, пишет ipn.md

Согласно данным Национального банка Молдовы, почти все компенсации, выплаченные по полисам страхования гражданской ответственности автовладельцев, касались ущерба имуществу. В НБМ уточнили, что закон обязывает всех водителей иметь полис страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Отсутствие такого полиса наказуемо штрафом в размере от 1500 до 3000 леев, налагаемым на владельца транспортного средства Национальным инспекторатом общественной безопасности (INSP).

Кроме того, по авариям, произошедшим за пределами страны и покрываемым системой «Зелёная карта», страховщики за тот же период выплатили компенсации по 4653 делам о возмещении ущерба на общую сумму 421,6 миллиона леев. Большинство случаев было зарегистрировано в Румынии. На основании полисов «Зелёная карта» материальный ущерб составил около 74% от общей суммы выплаченных компенсаций.