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moldpres.md logomoldpres
1 Июля 2026, 07:54
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Плугару: Компенсации за энергоносители сохранятся и в следующий отопительный сезон

Программа предоставления компенсаций за энергоносители будет продолжена и в следующий отопительный сезон.

Плугару: Компенсации за энергоносители сохранятся и в следующий отопительный сезон.
Плугару: Компенсации за энергоносители сохранятся и в следующий отопительный сезон.

Об этом объявила министр труда и социальной защиты Наталия Плугару, передает moldpres.md

Она подчеркнула, что сейчас власти работают над окончательным форматом программы на зиму 2026–2027 годов и над критериями определения категорий получателей.

«Мы намерены продолжать эту программу. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами и с Министерством финансов о том, какой формат она будет иметь. По меньшей мере, мы планируем продолжать денежные выплаты, как это было в предыдущие сезоны. Сейчас мы оцениваем, какими будут критерии, какие группы будут получать поддержку, чтобы убедиться, что помогаем тем, кто больше всего нуждается. Мы также учитываем динамику цен, у нас есть несколько сценариев, и ближе к сезону мы уже лучше будем знать, каким будет бюджет программы и какие группы будут получать помощь», — заявила министр Наталия Плугару в телепередаче.

В течение четырех лет подряд правительство предоставляло компенсации за энергоносители уязвимым домохозяйствам через программу "Ajutor la contor". Поддержка оказывается в форме денежных выплат, которые выплачиваются ежемесячно. В этих целях из госбюджета в 2024 году было выделено 1,5 млрд леев, а в 2025 году — 2,34 млрд леев. 

В предыдущий отопительный сезон около 622 000 уязвимых семей получили компенсации за энергоносители. Размер помощи составлял от 500 до 1 000 леев и в среднем покрывал до 40% стоимости счета.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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