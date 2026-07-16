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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 21:11
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Попшой: Молдова ускорит реформы для вступления в ЕС и улучшения жизни граждан

Молдова планирует ускорить проведение реформ для вступления Евросоюз, что позволит повысить уровень жизни людей. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Михай Попшой на дебатах высокого уровня по вопросам расширения ЕС.

Попшой: Молдова ускорит реформы для вступления в ЕС и улучшения жизни граждан.
Попшой: Молдова ускорит реформы для вступления в ЕС и улучшения жизни граждан.

Главная цель всех преобразований заключается в том, чтобы граждане получили доступ к качественным услугам и высоким европейским стандартам. Об этом заявил Попшой во время панельной дискуссии «Построение более безопасной, жизнеспособной и защищенной Европы», передает rupor.md

«Мы активизируем программу реформ, чтобы приблизить Республику Молдова к европейской семье. Все эти усилия мы прилагаем в первую очередь для улучшения качества жизни граждан, чтобы они могли пользоваться более качественными услугами и теми же стандартами, какими пользуются европейские граждане», — отметил министр.

Молдова, как уточнили в МИД, уже начала переговоры по ключевым разделам интеграции, которые касаются базовых ценностей и внешних связей. В этом процессе огромную роль играет гражданское общество. Михай Попшой, кроме того, рассказал европейским коллегам, как независимая пресса помогает бороться с внешним вмешательством и ложной информацией. При этом он подчеркнул, что любые защитные меры государства должны строго соответствовать закону и правам человека.

Источник
rupor.md logorupor
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