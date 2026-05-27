rupor.md logorupor
27 Мая 2026, 17:00
Кишинёв и Брюссель усиливают сотрудничество в сфере управления: две новые платформы

Комиссия по внешней политике одобрила консультативное заключение о начале переговоров по созданию двух платформ диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом в сфере местного публичного управления.

Кишинёв и Брюссель усиливают сотрудничество в сфере управления: две новые платформы.
Кишинёв и Брюссель усиливают сотрудничество в сфере управления: две новые платформы.

Речь идёт о Подкомитете по реформе государственного управления и совместном консультативном комитете между Комитетом регионов ЕС и избранными местными властями Молдовы, передает rupor.md

Подкомитет по реформе государственного управления рассматривается как важный шаг для укрепления политического диалога между ЕС и Молдовой, поскольку реформа госуправления является одним из ключевых критериев евроинтеграции страны. Комитет регионов, в свою очередь, должен способствовать прямому сотрудничеству между местными властями ЕС и Молдовы.

Подкомитет станет площадкой для стратегического диалога по вопросам политики и координации ключевых реформ в сфере государственного управления. Также он будет следить за реализацией дорожной карты реформ и помогать в приведении молдавской системы к европейским стандартам и лучшим практикам.

Комитет регионов будет заниматься обменом европейским опытом в области местного и регионального управления, а также обсуждением реализации Соглашения об ассоциации на территориальном уровне. Кроме того, он создаст стабильную платформу сотрудничества с местными органами власти Молдовы.

В состав Комитета регионов войдут равное число представителей ЕС и местных властей Республики Молдова. Его деятельность будет строиться на собственном регламенте и повестке работы.

Создание двух платформ было согласовано на политическом уровне во время девятого заседания Совета ассоциации ЕС–Молдова в июне 2025 года. Подобные механизмы уже используются в отношениях ЕС со странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление.

Источник
rupor.md logorupor
