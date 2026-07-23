Попшой: Молдавских дипломатов часами удерживают на российской границе.

Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что молдавских дипломатов порой часами удерживают на границе с Россией. По его словам, несмотря на подобные инциденты, Кишинев стремимся снизить напряженность в отношениях с РФ.

Министр отметил, что сложности при въезде молдавских дипломатов в Россию негативно сказываются и на их возможности оказывать консульскую помощь гражданам Молдовы, находящимся на территории Российской Федерации, пишет tvrmoldova.md

«У нас сложные отношения с Российской Федерацией, но, как мы уже говорили в связи с этими ситуациями, Республика Молдова всегда придерживается корректного подхода, основанного на международном праве и принципе взаимности. Мы хотели бы, чтобы не возникало ситуаций, когда наших граждан или даже наших дипломатов часами удерживают на границе Российской Федерации. У нас есть дипломатические отношения, есть община наших граждан в России, и мы обязаны предоставлять им консульские услуги и заботиться о них, где бы они ни находились», — заявил Попшой.

Министр подчеркнул, что международные отношения должны строиться на основе международного права, Венской конвенции и принципа взаимности, который он назвал важным элементом дипломатического диалога.

«Мы не хотим никакой эскалации. Напротив, мы всегда стремимся снизить напряженность в отношениях и стараемся объяснить, как обстоят дела на самом деле», — сказал Михай Попшой.

Вице-премьер добавил, что в одних случаях сигналы, которые направляет Кишинев, воспринимаются, а в других — игнорируются. По его словам, в этом и заключается искусство дипломатии: даже в напряженных условиях необходимо прилагать усилия для снижения напряженности и разъяснения партнерам реалий, с которыми сталкивается Республика Молдова. Он также подчеркнул, что власти страны неизменно соблюдают нормы международного права.

21 июля Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило вызов посла Республики Молдова в Российской Федерации Лилиана Дария в МИД России. По информации российской стороны, молдавскому дипломату была вручена нота протеста в связи с двумя инцидентами, которые, как утверждает Москва, затронули сотрудников и транспортные средства посольства России в Кишиневе.

По данным МИД России, первый инцидент произошел 19 июля, когда автобус российского посольства был остановлен полицией в Кишиневе для проверки, после чего с него якобы были сняты дипломатические регистрационные номера. Российская сторона утверждает, что во время проверки полицейские применили силу и угрожали задержанием сотрудников дипмиссии.

Второй инцидент, по версии Москвы, произошел в ночь с 20 на 21 июля на пограничном пункте пропуска Леушены. Российское внешнеполитическое ведомство заявляет, что сотрудники посольства России, перевозившие официальную дипломатическую почту в Россию, были задержаны на границе более чем на четыре часа без объяснения причин.