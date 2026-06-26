Жителям Молдовы напомнили о правилах провоза лекарств через границу.

Лица, пересекающие границу, могут провозить лекарства только в количествах, предназначенных для личного потребления или для членов семьи на время поездки. В случае рецептурных препаратов они должны быть письменно задекларированы.

Пограничная полиция предупреждает о необходимости наличия медицинских документов, включая рецепт, в котором должны быть указаны название препарата, дозировка, продолжительность лечения и рекомендации врача, пишет moldova1.md

Власти уточняют, что лекарства, приобретённые за границей, могут быть ввезены в Республику Молдова, только если они не подпадают под ограничения по обращению и включены в Государственный реестр лекарственных средств. Они не должны предназначаться для продажи.

При этом если стоимость провозимых лекарств превышает 300 евро при наземном транспорте или 430 евро при авиаперевозке, путешественник обязан уплатить установленные законом пошлины.

Помимо соблюдения правил провоза, Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам (AMDM) обращает внимание на условия хранения медикаментов в летний период.

Согласно рекомендациям ведомства, лекарства следует хранить в прохладных сухих местах, защищённых от прямых солнечных лучей. Необходимо строго соблюдать условия хранения, указанные на упаковке или в инструкции. Специалисты советуют не оставлять лекарства в автомобилях, сумках или других местах, подверженных воздействию высоких температур.

Высокие температуры могут изменить свойства лекарств и снизить их эффективность. Большинство препаратов следует хранить при температуре до 25 градусов по Цельсию, за исключением тех, которые требуют охлаждения. Их необходимо содержать при рекомендованной производителем температуре, не допуская замораживания.

Если лекарства изменили внешний вид, пациентов призывают перед применением проконсультироваться с фармацевтом.

Кроме того, некоторые препараты могут повышать чувствительность кожи к солнцу или способствовать обезвоживанию. В жаркие дни специалисты рекомендуют поддерживать водный баланс, использовать солнцезащитные кремы и следовать указаниям врача или фармацевта. Назначенное лечение не следует прерывать без консультации со специалистом.