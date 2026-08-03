Попшой: Молдове не грозит блокирование процесса вступления в ЕС со стороны Венгрии.

У Республики Молдова нет причин опасаться возможной блокировки процесса европейской интеграции со стороны Венгрии.

Заверения исходят от министра иностранных дел Михаила Попшоя, который утверждает, что отношения между Кишинёвом и Будапештом являются конструктивными, а европейский курс страны продолжается без препятствий, сообщает noi.md

В эфире телевизионной передачи глава молдавской дипломатии прокомментировал появившиеся в общественном пространстве опасения относительно позиции Венгрии по вопросу расширения Европейского союза и её возможных последствий для Республики Молдова.

По словам министра, политические изменения в Будапеште способствовали разблокированию важных решений на европейском уровне.

«Нам не о чем беспокоиться, нужно опираться на факты. С сменой правительства в Будапеште был разблокирован пакет помощи Украине в размере 90 миллиардов евро, разблокирован процесс вступления и открыты первые переговорные кластеры. Процесс продвигается и в направлении открытия остальных кластеров, в том числе и для Республики Молдова», — заявил Михаил Попшой.

Министр подчеркнул, что Республика Молдова постоянно поддерживала конструктивный диалог с венгерскими властями и это сотрудничество будет продолжено.

«У нас очень хорошие отношения с Венгрией. Недавно у меня состоялась беседа с новым министром иностранных дел Анитой Орбан. У нас всегда были конструктивные отношения с Будапештом, и так будет и впредь. Нам не о чем волноваться», — отметил глава МИД.

По его мнению, успех процесса вступления в первую очередь зависит от реформ, проводимых в Кишинёве.

«Мы должны брать на себя ответственность и давать результаты здесь, дома. Пока мы выполняем свои обязательства, наши европейские партнёры — будь то Будапешт, Варшава, Берлин, Париж или государства Балтии — будут отвечать нам взаимностью», — сказал Попшой.

Касаясь дискуссий о возможной поэтапной европейской интеграции, министр уточнил, что этот процесс уже идет благодаря конкретным мерам, приближающим Республику Молдова к европейскому пространству.

Он напомнил об имплементации Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), присоединении к системе SEPA, отмене тарифов на роуминг в рамках инициативы «Roam like at Home», участии в программе Erasmus, а также о поддержке, оказываемой через Европейский фонд мира и Европейскую программу роста и устойчивости.

«Эти этапы уже реализуются, и у нас есть твердая убежденность, что Республика Молдова станет полноправным государством-членом Европейского союза. Всё зависит от нашей способности проводить реформы здесь, дома», — заявил Михаил Попшой.

Министр подтвердил, что целью властей остаётся полноправное вступление в Европейский союз, а процесс сближения с сообществом продолжается путем проведения принятых реформ и укрепления сотрудничества с государствами-членами.