Попшой: Призываю граждан осторожно относиться к предложениям о гражданстве России.

Об этом он заявил журналистам, комментируя указ президента России Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья, передает infotag.md

«Наши граждане по обе стороны Днестра очень хорошо понимают международные обстоятельства, в которых мы находимся, и риски гражданства Российской Федерации. Перспективы, которые дает российское гражданство, и риски, которые оно одновременно несет, должны быть очевидны для всех граждан Молдовы. Ни один человек, который может оказаться на фронте, этого не хочет. Поэтому к таким шагам нужно относиться с максимальной осторожностью», — призвал Попшой.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что власти Республики Молдова не могут подтвердить информацию посольства России в Кишиневе, которое сообщило, что более 20 тыс. жителей Приднестровья подали заявки на получение российского гражданства после вступления в силу указа Путина.

«Мы не можем подтвердить эту информацию. Получение российского гражданства сегодня - как минимум спорный шаг, поскольку возможности, которые оно дает, становятся все более ограниченными, тогда как гражданство Молдовы открывает все больше преимуществ. Гражданство Молдовы становится все более привлекательным, а после вступления в Евросоюз наши граждане получат те же права, что и жители Германии, Испании или Румынии. Это паспорт, которого не нужно стыдиться, и государство, которое уважает мир, заботится о своих гражданах и не бросает их в мясорубку войны», — заявил глава внешнеполитического ведомства Молдовы.

Он также подчеркнул, что молдавские власти предпринимают меры по защите национальной безопасности, «в том числе путем лишения гражданства лиц, действующих против безопасности и интересов граждан Республики Молдова».

Вице-премьер опроверг заявления о возможных нарушениях прав российских граждан или русскоязычных жителей в Республике Молдова.

«Граждане Российской Федерации и русскоязычные жители нашей страны чувствуют себя здесь очень хорошо и защищены Конституцией Республики Молдова. Мы помним ситуацию, когда посольство Российской Федерации в РМ призвало граждан России и русскоязычных жителей нашей страны сообщать о возможных нарушениях их прав. Реакция была полностью противоположной той, которую, вероятно, ожидали российские дипломаты. Граждане Республики Молдова, говорящие на русском или других языках, заявили, что их конституционные права соблюдаются и что они чувствуют себя очень комфортно в Республике Молдова. Наши граждане умеют отличать добро от зла и понимают, что является для них полезным, а что вредным», — заключил Михай Попшой.