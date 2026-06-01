Епископ Вениамин заявил о кампании дискредитации: Уверен, что правда выйдет на свет.

Священнослужитель категорически отверг все обвинения, назвав их ложными, и заявил, что против него и возглавляемой им церковной структуры ведётся целенаправленная кампания по дискредитации, сообщает ziua.md

"В последние дни в публичном пространстве появился ряд заявлений, намёков и спекуляций, пытающихся связать моё имя с якобы компрометирующими фактами, несовместимыми с моим статусом и служением в Церкви.

В связи с этими обвинениями я вынужден со всей ответственностью и перед Богом заявить, что они полностью не соответствуют действительности и, по всей видимости, являются частью скоординированной кампании по дискредитации, которая в последние месяцы ведётся против меня и учреждения, которое я представляю.

Я не был и не являюсь причастным ни к одному из действий, которые мне приписываются или на которые намекается в различных клеветнических материалах, появившихся в прессе и интернете. Я категорически отвергаю любые попытки подорвать мою репутацию, достоинство и пастырское служение посредством распространения ложной информации, не имеющей под собой никаких оснований", - сказано в заявлении епископа.

Священнослужитель отметил, что на протяжении всего своего церковного служения он стремился выполнять свою миссию с верой, ответственностью и уважением к Церкви, к верующим и к ценностям, которые всегда исповедовал.

"Я глубоко сожалею, что подобные обвинения и спекуляции распространяются в публичном пространстве без соблюдения профессиональных и этических принципов журналистики, предусматривающих объективное информирование общества в духе правды, сбалансированности и ответственности. В подлинно демократическом обществе свобода слова является фундаментальной ценностью, однако она не может служить оправданием для распространения информации, которая серьёзно наносит ущерб чести и репутации человека.

Я полностью уверен, что правда выйдет на свет и каждый добросовестный человек сможет отличить факты от спекуляций, реальность от организованных кампаний по дискредитации, проводимых в контексте гибридной войны против наших основополагающих национальных институтов. Подобные личные атаки направлены на подрыв доверия к самой институции", - сказал Епископ Южной Бессарабии Вениамин.

Священнослужитель добавил, что за годы его служения епископом Южной Бессарабии были построены и отреставрированы десятки храмов, созданы и организованы монастыри, десятки приходов вернулись к Румынской православной церкви, была оказана помощь тысячам малообеспеченных семей в Республике Молдова и Одесской области, укреплены связи с румынами как в стране, так и в диаспоре. С информацией об этой деятельности можно ознакомиться на официальных информационных ресурсах епархии.

"Заверяю духовенство и верующих Южнобессарабской епархии, что продолжу своё служение с той же ответственностью и самоотдачей, будучи убеждённым, что правда, достоинство и вера всегда одержат победу.

В целях защиты истины, своего достоинства и репутации я оставляю за собой право использовать все предусмотренные законом средства для установления личности и привлечения к ответственности лиц, которые инициировали, продвигали и распространяли заведомо ложную и клеветническую информацию", - сказано в заявлении.