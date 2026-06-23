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Infotag.md logoInfotag
23 Июня 2026, 11:00
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Попшой: Евроинтеграция Молдовы и реинтеграция Приднестровья должны идти параллельно

Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что  европейская интеграция Молдовы и реинтеграция приднестровского региона должны идти параллельно, чтобы Россия не могла блокировать процесс вступления страны в Евросоюз.

Попшой: Евроинтеграция Молдовы и реинтеграция Приднестровья должны идти параллельно.
Попшой: Евроинтеграция Молдовы и реинтеграция Приднестровья должны идти параллельно.

Об этом он заявил в понедельник в интервью Euronews, которое он дал по время второго саммита «ЕС–Молдова», проходящем в Брюсселе, сообщает infotag.md

Он подчеркнул, что Россия хотела бы помешать процессу приднестровского урегулирования, чтобы Молдова не могла добиться вступления в ЕС до окончательного решения проблемы реинтеграции страны.

«Евроинтеграция не должна зависеть от процесса реинтеграции. Но лучше всего, чтобы евроинтеграция и реинтеграция шли параллельно. В противном случае мы предоставим Кремлю рычаг влияния и фактически право вето на наш процесс вступления в Евросоюз. В свою очередь, мы работаем над тем, чтобы преимуществами европейской интеграции могли воспользоваться все граждане страны, включая жителей приднестровского региона», - подчеркнул Попшой.

Он выразил благодарность  Европейскому  союзу, который  помогает Молдове справляться с давлением со стороны России, отметив, что в последние годы ЕС и  государства-члены оказывали республике «чрезвычайную поддержку», в том числе в энергетической сфере.

Источник
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