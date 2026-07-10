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realitatea.md logorealitatea
10 Июля 2026, 10:13
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Экс-посол: Глава МИД выдумал уголовное дело, чтобы отозвать меня с должности

Экс-посол Молдовы в Индии Анна Табан опубликовала видео, в котором, очищая кукурузный початок, заявила, что Антикоррупционная прокуратура уже в третий раз подтвердила, что в отношении нее не возбуждено ни одного уголовного дела.

Экс-посол: Глава МИД выдумал уголовное дело, чтобы отозвать меня с должности.
Экс-посол: Глава МИД выдумал уголовное дело, чтобы отозвать меня с должности.

«Парадокс в том, что вчера я получила третье письмо от Антикоррупционной прокуратуры о том, что я не фигурирую ни в одном уголовном деле и не имею никакого процессуального статуса. Ни подозреваемой, ни обвиняемой — даже свидетелем», — сказала Табан в опубликованном в соцсетях видео, сообщает realitatea.md

По словам бывшего дипломата, о своем отзыве с должности год назад она узнала из СМИ. Она обвинила министра иностранных дел Михая Попшоя в том, что тот якобы сослался на несуществующее уголовное дело, чтобы обосновать решение.

«Министр иностранных дел, потому что ему так захотелось, выдумывает уголовное дело и отзывает посла», — заявила Табан.

Она напомнила, что подала в суд как на Министерство иностранных дел, так и на министра Михая Попшоя, и заверила, что продолжит судебное разбирательство, чтобы доказать свою правоту.

Ранее МИД подтвердил получение искового заявления Анны Табан и сообщил, что представит свою позицию в суде.

В свою очередь, министр иностранных дел Михай Попшой заявлял, что отзыв и увольнение бывшего посла стали следствием «серьезных финансовых нарушений», выявленных в ходе аудита, а также необоснованных отсутствий на рабочем месте. Табан отвергает эти обвинения, утверждая, что аудит был проведен уже после ее отзыва с должности.

Напомним, Анна Табан была отозвана с поста посла Молдовы в Индии в августе 2025 года после почти двух лет работы. По ее словам, решение стало для нее неожиданностью, а Антикоррупционная прокуратура неоднократно подтверждала, что она не фигурирует ни в одном уголовном производстве.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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