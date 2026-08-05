Поправки к Избирательному кодексу вызвали споры: оппозиция и НСГ требуют доработки законопроекта.

Проект по изменению Избирательного кодекса вызвал критику со стороны оппозиции и неправительственных организаций в ходе публичных консультаций, организованных парламентской юридической комиссией по назначениям и иммунитету.

Участники потребовали разделить положения, касающиеся региональных выборов в Гагаузии, от остальных поправок к избирательному законодательству, а также запросили больше времени на обсуждение проекта, передает rupor.md

Представители оппозиции раскритиковали спешку при рассмотрении проекта. Они заявили, что вопрос выборов в Гагаузии требует срочного решения, однако остальные изменения в Избирательный кодекс нуждаются в более широких консультациях и международных заключениях.

Представители гражданского общества подчеркнули, что некоторые рекомендации международных миссий по наблюдению за выборами не вошли в проект. В частности, речь идет о третьих лицах, вовлеченных в кампании, разрешения предвыборных споров и использования административного ресурса.

Представители Народного собрания Гагаузии также выразили несогласие с некоторыми положениями проекта и потребовали продолжения диалога. Они обратили внимание на то, что поправки должны учитывать специфику автономии и ее политические традиции. По их словам, предложенная избирательная система может затронуть политические особенности Гагаузии, где независимые кандидаты традиционно играли важную роль.

В то же время как гражданское общество, так и представители автономного региона раскритиковали понятие «замаскированного независимого кандидата», сочтя его слишком широким и допускающим вольные трактовки.

Авторы проекта, группа депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS), утверждают, что эти меры необходимы для обеспечения проведения выборов в Народное собрание, назначенных на 15 ноября. Инициаторы предлагают провести выборы в этом году по нынешней одномандатной мажоритарной системе по округам, а на следующих региональных выборах внедрить пропорциональную систему.

Вторая сессия публичных консультаций проходит в Комрате сегодня. В ней принимают участие представители власти, избирательных институтов, академической среды и гражданского общества. Авторы проекта также сообщили, что будут принимать предложения по поправкам, которые предстоит проанализировать до рассмотрения во втором чтении.