НСГ просит парламент отложить рассмотрение поправок к Избирательному кодексу.

Народное собрание Гагаузии призвало парламент Молдовы временно остановить рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс.

В Комрате заявляют, что поправки, касающиеся организации выборов в автономии, были подготовлены без обязательных консультаций с региональными властями, передает rupor.md

Заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что законодательство предусматривает согласование с автономией проектов, которые затрагивают ее статус и полномочия.

По словам представителей Комрата, законопроект могут включить в повестку заседания парламента уже на этой неделе, до того как Народное собрание успеет сформировать официальную позицию. В связи с этим гагаузские депутаты требуют приостановить рассмотрение инициативы, провести публичные обсуждения и предоставить полный пакет документов по проекту.

В Народном собрании считают, что предлагаемые изменения могут ограничить полномочия автономии при организации выборов. Среди спорных положений — передача Центральной избирательной комиссии права определять дату региональных выборов и организовывать их проведение, переход к пропорциональной избирательной системе, а также введение требования о знании румынского языка для кандидатов на должность башкана.

Председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил о необходимости прямого диалога с руководством страны и запросил встречу с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Василием Тофаном.

При этом в Комрате подчеркнули, что поддерживают проведение выборов в Гагаузии в ноябре, однако считают необходимым сохранить особый статус автономии и согласовывать изменения избирательных правил с региональными властями.