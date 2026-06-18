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Infotag.md logoInfotag
18 Июня 2026, 22:52
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Попеску о евроинтеграции Молдовы: Важны не даты, а результаты реформ

Бывший министр иностранных дел, специальный посланник президента по европейским делам Нику Попеску назвал «историческим» открытие переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, напомнив, что здесь важны результаты.

Попеску о евроинтеграции Молдовы: Важны не даты, а результаты реформ.
Попеску о евроинтеграции Молдовы: Важны не даты, а результаты реформ.

В интервью RFI он отметил по поводу прогресса Молдовы на европейском пути, что «когда есть видение и знаешь, чего хочешь, то, что казалось невозможным, на самом деле, становится достижимым», передает infotag.md

Отвечая на вопрос об отсутствии четких сроков вступления, Попеску заявил, что основное внимание следует уделять реформам, а не календарным датам.

«Я не думаю, что нам следует сосредотачиваться на календаре. Самое важное - это прогресс реформ. Евросоюз обращает внимание не на фиксированные даты, а на то, что происходит на практике: сколько дел о коррупции доходит до судов, сколько заканчивается окончательными обвинительными приговорами и насколько эффективно функционируют институты», - считает Попеску.

По его словам, в ближайшие 12–18 месяцев прогресс Республики Молдова будет оцениваться как по приведению законодательства в соответствие с acquis communautaire, так и по результатам реформы судебной системы.

«Мы должны сосредоточиться на качестве реформ и на демонстрации, посредством конкретных результатов, того, что в Республике Молдова существует независимая и заслуживающая доверия судебная система», - заключил он.

Источник
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