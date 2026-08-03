Ивона Пьорко: Все переговорные кластеры Молдовы готовы к открытию
Молдова значительно продвинулась в процессе европейской интеграции, и все шесть переговорных кластеров готовы к открытию. Об этом заявила посол Европейского союза в Кишинёве Ивона Пьорко.
Дипломат отметила, что с технической точки зрения Европейская комиссия уже выразила свое согласие, а дальнейшее продвижение процесса теперь зависит от политического решения государств — членов ЕС, сообщает noi.md
«Европейская комиссия уже некоторое время назад рекомендовала и совершенно ясно заявила, что все кластеры готовы к открытию. Мы надеемся, что государства-члены в ближайшее время примут это решение», — сказала Ивона Пьорко.
На сегодняшний день Молдова открыла два из шести переговорных кластеров — «Основополагающие ценности» и «Внешние отношения». Посол выразила надежду, что после окончания летнего периода процесс продолжится и по остальным группам переговорных глав.
По ее словам, переговоры и реформы продолжались даже в те периоды, когда политические решения об официальном открытии кластеров еще не были приняты.
«Не было потеряно ни одного дня и ни одного часа. Даже тогда, когда переговоры еще не были открыты на политическом уровне, и мы, и вы постоянно работали над переговорами и продвижением реформ», — подчеркнула дипломат.
Ивона Пьорко также положительно оценила приоритеты, объявленные новым правительством, отметив, что они обеспечивают преемственность европейского курса страны. Среди ключевых направлений — переговоры о вступлении в ЕС, реализация Плана роста для Молдовы, развитие экономики, укрепление устойчивости и безопасности.
Посол пояснила, что до закрытия переговорных глав власти Кишинёва должны выполнить ряд контрольных показателей и промежуточных целей. Бюро по европейской интеграции и профильные министерства уже работают над их достижением при поддержке европейских институтов.
Говоря о цели вступления Республики Молдова в Европейский союз до 2030 года, Ивона Пьорко заявила, что ее достижение будет зависеть от усилий правительства, государственных институтов и граждан, а также от политического решения государств — членов ЕС после выполнения страной всех необходимых условий.
«Когда страна будет готова, политическое решение, разумеется, останется за государствами-членами», — заключила посол Европейского союза в Кишинёве Ивона Пьорко.