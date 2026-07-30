Подоляк: Российские дроны продолжат падать на территории Молдовы и Румынии.

В эксклюзивном комментарии для Digi24.ro заявил, что Россия продолжит наносить удары, а беспилотники, запускаемые российской армией, с высокой вероятностью будут и дальше залетать на территорию Румынии и Республики Молдова, создавая «крайне высокие» риски для обеих стран, пишет protv.md

По словам украинского чиновника, российские войска продолжат атаки на гражданскую инфраструктуру Одесской области, из-за чего сохраняется высокий риск того, что часть беспилотников вновь окажется на территории соседних государств.

«Россия активно атакует юг Украины, активно атакует Одесскую область. Очевидно, что риски для Румынии крайне высоки. То же касается Республики Молдова и Румынии. Совместные усилия нескольких стран, располагающих средствами отражения воздушных атак, были бы гораздо более эффективными для уничтожения угроз, которые создает Россия», — заявил Подоляк.

Отвечая на вопрос о возможности соглашения, которое позволило бы Румынии уничтожать беспилотники над территорией Украины до их попадания в румынское воздушное пространство, он отметил, что Украина всегда выступала за участие соседних государств в укреплении системы противовоздушной обороны.

«Украина всегда говорит о том, что соседние страны могут тем или иным образом способствовать усилению возможностей Украины по защите своего воздушного пространства, а значит, и воздушного пространства Европы. Совместные действия, безусловно, возможны. Украина готова к таким действиям. Мы заинтересованы в создании концепции "закрытого неба" с участием многих государств, располагающих средствами для усиления защиты от российских ракетных и беспилотных атак.

Это существенно расширило бы возможности Украины по защите своего воздушного пространства и воздушного пространства Европы на южном направлении. Сегодня очевидно, что имеющихся средств недостаточно. Прежде всего не хватает зенитных ракет, чтобы прикрыть большое количество объектов, по которым Россия наносит удары, главным образом гражданских», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в активном участии других стран, в том числе Румынии, в реализации концепции «закрытого неба», однако этот вопрос должен решаться на межгосударственном уровне.

«Поэтому возможность совместного уничтожения ракет, в том числе в воздушном пространстве Украины, существует. Это вопрос межправительственных консультаций и переговоров на уровне президентов. Украина заинтересована в том, чтобы другие государства, располагающие средствами для уничтожения российских ракет и беспилотников, использовали эти возможности совместно с Украиной», — подчеркнул Подоляк.

С начала полномасштабной войны России против Украины Республика Молдова неоднократно сталкивалась с нарушениями своего воздушного пространства. Десятки ракет и беспилотников незаконно пересекали территорию страны, а в ряде случаев их обломки или сами летательные аппараты находили на молдавской территории.