Плынгэу: Оппозиция пытается дискредитировать работу парламентской комиссии.

Парламентская комиссия по расследованию деятельности государственных предприятий не может проводить заседания из-за отсутствия кворума после того, как депутат партии PAS Александр Трубка сложил свой мандат.

По словам председателя комиссии Дину Плынгэу, ситуацию усугубляет отказ депутатов оппозиции участвовать в работе комиссии, передает rupor.md

Плынгэу пояснил, что комиссия состоит из 11 членов: шесть представителей парламентского большинства и пять — оппозиции. После ухода Александра Трубки у большинства осталось лишь пять действующих членов комиссии, поэтому при отсутствии депутатов оппозиции обеспечить необходимый кворум невозможно.

«Я понимаю, что это политическая стратегия оппозиции, направленная на дискредитацию деятельности этой комиссии. Поскольку представители оппозиции не приходят, а один из депутатов сложил мандат, нам сложно созывать заседания из-за отсутствия кворума», — заявил Дину Плынгэу в эфире программы «Rezoomat» на телеканале Realitatea TV.

По мнению главы комиссии, неявка представителей оппозиции является частью стратегии бойкота ее работы. Несмотря на это, комиссия продолжает собирать документы и проводить необходимую подготовительную работу.

Плынгэу также отметил, что для обеспечения максимальной прозрачности к деятельности комиссии привлекаются журналисты-расследователи, представители гражданского общества, аудиторы и бывшие прокуроры.

«Комиссия продолжает работать. Мы стремимся обеспечить максимальную прозрачность. На наши заседания приходят представители гражданского общества, бывший прокурор, аудиторы. Мы стараемся компенсировать отсутствие оппозиции участием известных специалистов, пользующихся высоким доверием в обществе», — подчеркнул он.

По словам депутата, на ближайшем пленарном заседании парламента планируется внести проект постановления о пополнении состава комиссии, чтобы восстановить ее полноценную работу.