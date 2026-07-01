Плынгэу: Бывший глава MoldATSA Думитру Вангели уже не находится в Молдове.

Думитру Вангели, уволенный после скандала вокруг CV, уже не находится в Молдове.

Об этом заявил депутат Дину Плынгэу в подкасте Ziarul de Gardă, передает rupor.md

Плынгэу возглавляет парламентскую комиссию по расследованию ситуации на госпредприятиях. По его словам, комиссия должна заняться обстоятельствами назначения Вангели и другими решениями вокруг MoldATSA.

Депутат также заявил, что комиссия проверит историю с Виорикой Кожухарь, женой бывшего главы АПС Романа Кожухаря. Речь идет о ее назначениях в семь советов администрирования госпредприятий.

По словам Плынгэу, комиссия запросит у Агентства публичной собственности документы, чтобы выяснить, как Виорика Кожухарь оказалась в этих структурах.

«Закон и сейчас не позволяет быть более чем в трех советах администрирования. Но мы будем менять правила, чтобы нельзя было состоять более чем в одном совете», — сказал Плынгэу.

Скандал вокруг Вангели начался после расследования Ziarul de Gardă о возможных ложных данных в его CV, с которым он занял должность директора MoldATSA. После публикации его отстранили, а затем уволили.

История с Виорикой Кожухарь стала публичной в феврале. Тогда в прессе появилась информация, что супруга главы АПС занимает должности в ряде предприятий и учреждений, связанных с агентством. После этого Роман Кожухарь заявил, что его жена решила уйти со всех государственных должностей, чтобы исключить подозрения, связанные с профессиональной добросовестностью.