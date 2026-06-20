Вангели опровергает обвинения после отстранения от должности в MoldATSA.

Думитру Вангели, отстраненный от должности директора предприятия «MoldATSA» после расследования, проведенного ZdG, по поводу возможной ложной информации в резюме, с которым он якобы выиграл конкурс, выступил с публичной реакцией.

В сообщении на Facebook он утверждает, что отправил запрошенные ответы в редакцию, отрицает связь между пожертвованием, сделанным в пользу PAS, и своим назначением на должность, и заявляет, что некоторые формулировки в резюме носили «краткий характер», передает agora.md

В сообщении, опубликованном на Facebook, Вангели заявляет, что, когда с ним связался ZdG, он находился в пути в Брюссель, где должен был участвовать в 65-й сессии Временного совета Eurocontrol, и не мог сразу предоставить подробные ответы.

Что касается его профессионального опыта в Канаде, Вангели заявляет, что прошел обучение в области авиации и работал в авиационном секторе и в компаниях, связанных с авиационной промышленностью. Он утверждает, что некоторые утверждения в его резюме были «краткими» и представляли собой общее описание его опыта, а не подробное изложение каждой должности или договорных отношений.

Вангели также отрицает, что когда-либо заявлял о родстве с писателем Спиридоном Вангели.

«Если подобные заявления появились в публичном пространстве, они не принадлежат мне», — написал он.

Что касается компаний в Канаде, Вангели утверждает, что занимал должность вице-директора в Les Technologies Sunbit Inc. до прекращения деятельности компании в мае 2026 года. По его словам, деятельность велась удаленно, а объявленные зарплаты и дивиденды были получены в период активной деятельности компании. Он утверждает, что компании в Канаде были законно ликвидированы после его возвращения в Республику Молдова, поскольку их удаленное управление перестало быть целесообразным. Вангели также утверждает, что не владеет действующими компаниями, осуществляющими экономическую деятельность в Республике Молдова. Что касается спора, упомянутого в расследовании, он заявляет, что это коммерческий спор на сумму около 58 тысяч леев со строительной компанией по поводу услуг, оказанных не в соответствии с контрактом.

Отстраненный от должности директор MoldATSA также отвергает подозрения относительно пожертвования 40 тысяч леев в пользу PAS, заявляя, что оно было сделано прозрачно и задекларировано в рамках кампании по сбору средств. По его словам, пожертвование «не имеет никакого отношения» к его назначению или профессиональной деятельности в компании.

Вангели также прокомментировал информацию о трудоустройстве в MoldATSA, включая прием на работу и повышение Санды Страистэ, представленной в публичном пространстве как его спутница жизни. Он утверждает, что она участвовала в конкурсе, организованном в соответствии с внутренними процедурами, а повышение произошло после обучения и накопления необходимого опыта.

Что касается премий по заработной плате, Вангели заявляет, что сумма в размере приблизительно 99 тысяч леев представляет собой совокупную чистую стоимость трех премий, выплаченных отдельно, а не одну премию. Он также утверждает, что заработная плата директора MoldATSA устанавливается Агентством публичной собственности и что в настоящее время его валовая зарплата составляет 42 900 леев.

В том же сообщении Вангели заявляет, что его работа в MoldATSA была сосредоточена на повышении безопасности полетов, оптимизации затрат и модернизации аэронавигационной инфраструктуры.

"Моя работа в MoldATSA была направлена на повышение уровня безопасности полетов, оптимизацию затрат, упорядочение внутренних процессов и устранение расходов, не приносящих пользы компании. В этот период были разработаны новые маршруты доступа в воздушном пространстве Республики Молдова в южной части границы с Румынией, что способствовало увеличению примерно на 50% объема пролетов и, соответственно, доходов компании. Эти результаты позволили повысить заработную плату авиадиспетчерам", - отметил Вангели.

Напомним, Думитру Вангели был отстранен от должности руководителя государственного предприятия «Молдаца». Одновременно с этим Агентство публичной собственности распорядилось начать расследование для анализа законности и подлинности документов, представленных в конкурсном досье Вангели.

Согласно расследованию, опубликованному газетой Ziarul de Gardă, Вангели утверждает, что получил лицензию пилота в Канаде и работал в Air Canada. Однако журналисты пишут, что официального подтверждения этих квалификаций нет. Air Canada отрицает наличие его в своих списках сотрудников.