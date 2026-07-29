Платон выступил против экстрадиции из Великобритании, заявив о политическом преследовании.

На заседании суда в Лондоне 28 июля он заявил, что уголовное преследование в отношении него носит политический характер, сообщает Agerpres со ссылкой на Reuters.

53-летний Платон был задержан в Лондоне в прошлом году по запросу Республики Молдова, которая обвиняет его в участии в выводе крупных денежных сумм из России в период с 2010 по 2014 год, а также по ряду других уголовных эпизодов.

По версии молдавской прокуратуры, Платон входил в преступную сеть, которая переводила деньги на счета в Moldindconbank, акционером которого он являлся.

Следствие считает, что средства оформлялись как законные платежи или кредиты, однако, по данным прокуроров, Платон и его сообщники намеренно организовывали их невозврат, после чего инициировали судебные разбирательства, добиваясь вынесения отдельными судьями решений, придававших операциям видимость законности.

Адвокаты Платона утверждают, что обвинения направлены на «нейтрализацию его как политической угрозы», а само уголовное дело было задумано для того, чтобы государство смогло конфисковать принадлежащие ему акции Moldindconbank и Agroindbank — крупнейшего банка Молдовы.

В свою очередь представители молдавских властей в документах, представленных суду, заявили, что подобные доводы Платон использует лишь как предлог, чтобы уклониться от ответственности за предполагаемые преступления и избежать экстрадиции.

Платон, который был осужден за отмывание денег в 2017 году, но впоследствии освобожден после рассмотрения апелляции, заявил в Вестминстерском магистратском суде через переводчика, что стал мишенью президента Майи Санду.

По его словам, первоначально он намеревался поддерживать ее, однако «Майя Санду с самого начала заняла позицию, что преступность повсюду и только она одна представляет добро для страны».

«Я был владельцем акций двух крупнейших банков страны и трех крупнейших страховых компаний... В экономической и финансовой сфере не было человека влиятельнее меня, поэтому она увидела во мне угрозу», — заявил Платон.

Однако адвокат молдавских властей Кэтрин Браун в письменных доводах отметила, что уголовное преследование Платона «не имеет политических мотивов».

«Оно основано на доказательствах совершения преступлений, которые дают достаточные основания для предъявленных обвинений», — подчеркнула она.

Слушания по делу продолжатся до августа, затем возобновятся в ноябре. Окончательное решение суда будет вынесено позднее.