Скрывавшегося от правосудия в Молдове украинца экстрадировали на родину.

Правоохранители Молдовы задержали и передали украинским коллегам 45-летнего иностранного гражданина, который несколько лет скрывался на территории республики от уголовного преследования.

Об этом сообщают отдел коммуникации полиции и областная прокуратура Житомирской области. Иностранец находился в международном розыске после того, как в апреле 2023 года украинская полиция обнаружила его подпольный алкогольный синдикат, пишет rupor.md

По данным следствия, мужчина выполнял роль пособника: он организовывал конспиративную отправку спирта почтой из Харькова в Житомир без каких-либо документов о качестве товара. Свою деятельность группировка вела с сентября 2022 года. За время работы теневой схемы фигурант успел легализовать около 500 тысяч гривен (почти 10 тысяч евро), переводя доходы от продажи фальсификата на банковские карты.

Операция по поимке беглеца стала возможной благодаря прямому взаимодействию молдавских правоохранителей с сектором международного полицейского сотрудничества Житомирской области.

Сейчас задержанный находится под стражей в Украине с возможностью внесения залога. За пособничество в незаконном обороте подакцизных товаров и отмывание преступных денег ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.