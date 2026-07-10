theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 15:24
5 291
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Скрывавшегося от правосудия в Молдове украинца экстрадировали на родину

Правоохранители Молдовы задержали и передали украинским коллегам 45-летнего иностранного гражданина, который несколько лет скрывался на территории республики от уголовного преследования.

Скрывавшегося от правосудия в Молдове украинца экстрадировали на родину.
Скрывавшегося от правосудия в Молдове украинца экстрадировали на родину.

Об этом сообщают отдел коммуникации полиции и областная прокуратура Житомирской области. Иностранец находился в международном розыске после того, как в апреле 2023 года украинская полиция обнаружила его подпольный алкогольный синдикат, пишет rupor.md

По данным следствия, мужчина выполнял роль пособника: он организовывал конспиративную отправку спирта почтой из Харькова в Житомир без каких-либо документов о качестве товара. Свою деятельность группировка вела с сентября 2022 года. За время работы теневой схемы фигурант успел легализовать около 500 тысяч гривен (почти 10 тысяч евро), переводя доходы от продажи фальсификата на банковские карты.

Операция по поимке беглеца стала возможной благодаря прямому взаимодействию молдавских правоохранителей с сектором международного полицейского сотрудничества Житомирской области.

Сейчас задержанный находится под стражей в Украине с возможностью внесения залога. За пособничество в незаконном обороте подакцизных товаров и отмывание преступных денег ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте