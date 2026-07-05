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rupor.md logorupor
5 Июля 2026, 21:00
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С начала года в Молдову экстрадировали 51 разыскиваемого

Еще шесть человек выдали из Молдовы другим государствам, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

С начала года в Молдову экстрадировали 51 разыскиваемого.
С начала года в Молдову экстрадировали 51 разыскиваемого.

Всего Управление международного полицейского сотрудничества ГИП вместе с компетентными органами в стране и за рубежом обеспечило 57 экстрадиций. Больше всего людей экстрадировали из Германии, 11 случаев. Из Польши выдали 10 человек, из Италии 9, из Чехии 6, из Австрии 3, передает rupor.md

Из общего числа экстрадированных 54 мужчины и 3 женщины. 46 человек являются гражданами Молдовы, остальные гражданами других государств.

Чаще всего экстрадицию из-за рубежа допускали по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 случаев. Далее следуют грабеж и мошенничество, по 5 случаев, убийство, 4 случая, торговля людьми и кража, по 3 случая.

По данным полиции, 13 человек экстрадировали на основании ордера на арест. Остальных выдали на основании окончательных приговоров.

В ГИП заявили, что продолжат укреплять международное сотрудничество для установления, розыска и передачи правосудию людей, которые пытаются уклониться от уголовной ответственности.

Источник
rupor.md logorupor
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