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logos.press.md logologos
10 Июля 2026, 08:50
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Парламент утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года

Проект постановления поддержали 64 депутата.

Парламент утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года.
Парламент утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года.

Документ, разработанный Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, определяет направления развития профильной национальной системы в контексте гармонизации национального законодательства со стандартами ЕС, сообщает logos-press.md

Программа выстроена вокруг трех ключевых приоритетов. Первый предусматривает укрепление государственной политики и межведомственного сотрудничества как на национальном, так и на международном уровнях. Второй направлен на минимизацию рисков легализации доходов, полученных преступным путем, или средств, предназначенных для финансирования терроризма. Третий приоритет нацелен на повышение эффективности выявления, расследования и наказания за преступления, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. 

Узкие места 

Авторы документа констатируют, что главными недостатками существующей системы являются высокая доля наличного расчета в экономике, рост числа клиентов-нерезидентов и трансграничных транзакций, а также недостаточный надзор за отчитывающимися субъектами. Среди других слабых мест названы неоднородное качество отчетности по подозрительным операциям, низкое число обвинительных приговоров за отмывание денег и скромные показатели конфискации преступных активов. 

Соответственно, отдельный блок посвящен повышению прозрачности данных о бенефициарных владельцах юридических лиц и упрощению доступа властей к этой информации. Программа также нацелена на усиление надзора за отчитывающимися субъектами и более эффективное применение финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, включая оперативную заморозку средств лиц и организаций, включенных в санкционные списки. 

Как отметил, представлявший в парламенте документ председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, новая программа опирается на результаты предыдущих стратегий, исключает дублирование мер и направлена на четкую взаимосвязь между оценкой рисков, приоритетами реагирования и зонами ответственности профильных ведомств.

Источник
logos.press.md logologos
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