Платон: Тофан вместе с Плахотнюком незаконно завладел акциями крупнейшего банка.

В опубликованном в Telegram сообщении Платон заявил, что Тофан совместно с Владимиром Плахотнюком якобы лишил его пакета акций одного из банков Молдовы, который впоследствии был приобретён европейскими инвесторами, пишет unimedia.info

По утверждению Платона, контрольный пакет акций банка, стоимость которого он оценил не менее чем в 150 млн евро, был приобретён всего за 15 млн евро.

Кроме того, бизнесмен утверждает, что Тофан вместе с Плахотнюком и представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) участвовал в незаконном завладении акциями Moldova Agroindbank (MAIB) после того, как, по словам Платона, владелец банка был арестован по сфабрикованному уголовному делу.

Платон также заявил, что новым владельцам были выплачены дивиденды в размере 8 млн евро, которые, по его мнению, должны были принадлежать прежним акционерам. Кроме того, он утверждает, что в 2022 году против бывших владельцев было возбуждено уголовное дело после того, как они потребовали выплатить причитавшиеся им дивиденды за 2015 год.

Отдельный блок обвинений касается телеканала TV8. По словам Платона, в 2021 году по просьбе президента Майи Санду Василий Тофан вошёл в совет управления телеканала и вместе с другими членами руководства якобы добился исключения основателя канала Натальи Морарь из числа его участников. Он также упомянул пресс-секретаря премьер-министра Думитру Чорича, заявив, что тот был включён в состав руководства телеканала.

Кроме того, Платон заявил, что аналогичные методы якобы применялись и в отношении других предпринимателей, владевших акциями MAIB, которых, по его словам, вынуждали продать свои доли под давлением.

В завершение бизнесмен заявил, что власти никогда добровольно не вернут прежним владельцам акции MAIB, TV8 и порта Джурджулешты, однако призвал руководство страны хотя бы компенсировать инвесторам средства, которые, по его словам, были у них изъяты за последние три года.

В ответ на запрос Unimedia.info пресс-секретарь премьер-министра Думитру Чорич, которого Платон также упомянул в своих заявлениях, сообщил, что правительство не будет комментировать этот вопрос.

Напомним, в ноябре 2019 года один из адвокатов добровольно сдался сотрудникам Национального центра по борьбе с коррупцией. Его подозревали в причастности к группе, которая в 2013 году, по версии следствия, осуществила рейдерский захват акций одного из банков Молдовы.