Лилиана Гуцан просит Тофана дать оценку руководству МИД до назначения министра&

Бывший посол Лилиана Гуцан и её адвокаты обратились к кандидату на должность премьер-министра Василе Тофану с просьбой изучить предполагаемые злоупотребления, которые, по их утверждению, имели место в Министерстве иностранных дел.

Это обращение сделано накануне назначения нового министра иностранных дел, пишет ipn.md

На пресс-конференции адвокат Анна Яворски заявила, что после отзыва Лилианы Гуцан с должности посла в отношении неё также было начато дисциплинарное производство, связанное с её пребыванием на больничном. По словам стороны защиты, дисциплинарная комиссия якобы запросила в том числе сведения о диагнозе и лечении бывшего посла, что адвокаты расценивают как возможное нарушение конфиденциальности медицинских данных.

Защита также утверждает, что Министерство иностранных дел ранее не рассмотрело обращения, касавшиеся предполагаемых случаев преследования на рабочем месте. По словам адвокатов, впоследствии Совет по вопросам равенства был обязан рассмотреть это дело на основании судебных решений.

Представители защиты заявляют, что ситуация Лилианы Гуцан не является единичным случаем, и призывают будущего главу правительства дать оценку деятельности нынешнего руководства Министерства иностранных дел до назначения нового министра.

Лилиана Гуцан заявила, что продолжит защищать свои интересы в судебных инстанциях, и подчеркнула, что целью пресс-конференции было представление документов, которые она считает важными для своей защиты.

На момент публикации материала пресс-служба Министерства иностранных дел, к которой IPN обратилось за комментарием, не ответила на сообщения и телефонные звонки.