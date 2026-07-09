Перчун связал скандал с PAS с Плахотнюком: Кони не мрут от того, что этого хотят собаки

В социальных сетях Перчун написал, что «очевидно, что мы наблюдаем скоординированную атаку со стороны олигархическо-криминальных группировок, которые были серьезно поражены за последние годы, но при этом сохранили свои щупальца в парламенте, среди некоторых инфлюенсеров и через определенные СМИ».

«Настоящая ставка, вероятно, ускользает от многих комментаторов. Речь идет о рассмотрении апелляции по делу „Банковская афера“, по которому Плахотнюк был осужден в первой инстанции. Если он проиграет и в апелляции, Плахотнюк реально окажется в ситуации, когда ему придется провести долгие годы в тюрьме. Глава крупнейшей преступной группировки, которая когда-либо контролировала эту страну, находится на последнем этапе перед тем, как оказаться за решеткой. Рассмотрение апелляции начинается 24 августа.

До этого момента цель — полностью дискредитировать правительство и послать сигнал судебной системе о его уязвимости: власть пошатнулась, уверены ли вы, что хотите осудить capo di tutti i capi? Именно такое ощущение хаоса пытаются создать преступные группировки», — написал Перчун в Facebook.

Он также заявил, что подключены все люди, которые на протяжении последних лет "обслуживали Платона, Шора и Плахотнюка".

«Они синхронизировали атаку с запуском сложной и спорной реформы, которая неизбежно вызвала обеспокоенность общественности и которая не была достаточно хорошо разъяснена и откорректирована. Действительно, существуют и объективные причины: ошибки, недоработки, неправильные решения, которые были приняты и которые сейчас используются по максимуму — все это происходит одновременно.

Настоящие журналисты, гражданское общество и добросовестные люди абсолютно правы, требуя соблюдения самых высоких стандартов этики и морали, а не только законности. Мы всегда боролись именно за эти стандарты и обязались вывести молдавскую политику из грязи и сделать ее другой», - отметил министр.

Перчун также заявил, что ошибки, допущенные PAS в последнее время, можно исправить.

«Нам нужны более четкие процедуры, более ясные правила относительно парламентской деятельности, несовместимости должностей, конфликтов интересов и стандартов поведения. Мы должны перейти от модели, основанной на предположении, что порядочные люди будут поступать правильно, к более институционализированной модели — в том числе внутри партии — контроля и соблюдения не только законности, но и этических стандартов.

Тем, кто находится в учреждении №13, я передаю одно сообщение: кони не мрут тогда, когда этого хотят собаки. Небольшая группа людей без опыта и без финансирования смогла с 2016 года вместе со всем обществом поставить на колени преступные группировки. Если они думают, что на последнем этапе смогут избежать ответственности, все общество докажет им обратное», — добавил Перчун.