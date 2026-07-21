Гросу вновь заявил о влиянии Плахотнюка: Его люди находятся в структурах.

Председатель парламента Игорь Гросу вновь заявил, что бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк продолжает влиять на процессы в Республике Молдова, даже находясь под стражей.

По словам чиновника, бывшие сети влияния, связанные с ним, до сих пор сохраняются в государственных учреждениях, пишет omniapres.md

Отвечая на вопрос о том, несет ли министр юстиции часть ответственности за сложившуюся ситуацию, Гросу заявил, что министр «хорошо выполняет свою работу», однако подчеркнул, что проблема не исчезла после осуждения Плахотнюка.

«Если кто-то думает, что все те, кто служил этому персонажу, после того как он покинул страну, исчезли из общества, эмигрировали, отреклись от него и перестроились, то он глубоко ошибается», — заявил Игорь Гросу.

По словам спикера парламента, люди, которые якобы входили в прежние круги влияния, по-прежнему находятся в различных учреждениях.

«Эти люди находятся в структурах — не знаю, в юстиции, министерствах, органах местного публичного управления. Не стоит недооценивать влияние и опасность этих людей. Это постоянная борьба, и одним приговором суда эта борьба не заканчивается. Она будет продолжаться и, к сожалению, продлится еще долго», — заявил Гросу.

Напомним, что после скандала с назначениями и выплатами в госструктурах лидер PAS связал это с тем, что Владимир Плахотнюк якобы координирует из тюрьмы информационную кампанию по дискредитации правящей партии. Плахотнюк отверг обвинения, назвав их необоснованными.