Плахотнюк ответил PAS из изолятора: «Я снова "захватил" государство?».

Плахотнюк с иронией прокомментировал утверждения о том, что он якобы стоит за скандалами вокруг спорных назначений и политическим кризисом, приведшим к отставке правительства, передает omniapres.md

"Из новостей я узнал, что буквально на днях я совершил очередной «подвиг гайдука». Оказывается, я организовал масштабную диверсию, убедив (вероятно, посредством шантажа) на расстоянии родственниц и приближённых PAS фальсифицировать свои резюме при трудоустройстве, занять высокооплачиваемые должности, одновременно получать миллионы как из государственного бюджета, так и из европейских фондов и кредитов, при этом даже не появляясь на работе. После того как мне удалось их убедить, я, якобы, подчинил себе основные средства массовой информации, сумел вновь «захватить» государственные институты и даже спровоцировал отставку правительства. Представляете?", - отметил Плахотнюк.

Бывший лидер демократов продолжил критику правящей партии, заявив, что представители PAS являются «некомпетентными, лживыми и высокомерными».

"Вместе с вами, я тоже посмеялся над нелепыми заявлениями некоторых представителей «жёлтой» власти, которые выступили с подобными страшилками. Я и раньше знал, что представители PAS некомпетентны, лживы и высокомерны, но не предполагал что все настолько запущено. Им пора поставить диагноз от соответствующего специалиста, потому что их бред стал токсичным для страны в целом.

В целом, вся политика PAS построена на лжи. Ещё находясь в оппозиции, те же самые «бредовые головы» из PAS точно так же придумывали всевозможные нелепости и обвинения, приписывали их мне, распространяя посредством своей «жёлтой» пропаганды и даже включали их в сфабрикованные против меня уголовные дела.

Тогда PAS утверждала, что на государственных предприятиях во времена правления PDM ежегодно похищаются миллионы леев и что после прихода к власти они ликвидируют эти схемы, а соответствующие миллионы останутся на счетах предприятий, значительно увеличив их ежегодную прибыль. Однако после того как PAS пришла к власти, реальная ситуация на этих государственных предприятиях оказалась совершенно иной.

Поскольку в последние дни в обществе активно обсуждаются злоупотребления на государственных предприятиях, хочу кратко привести в качестве примера ситуацию на государственном предприятии Metalferos", - отметил Плахотнюк.

По его словам, нынешняя власть довела предприятие до убытков и одновременно значительно увеличила зарплаты его руководства.

"Во время правления PDM, предприятие Metalferos ежегодно получало прибыль в размере 40–60 миллионов леев. Несмотря на это, PAS обвиняла руководство ДПМ в том, что с предприятия ежегодно похищаются миллионы леев, и обещала после прихода к власти доказать это. Но после того как PAS взяла предприятие под свой контроль, на счетах Metalferos никаких дополнительных прибылей так и не появилось. Напротив, прибыль резко сократилась, тем самым подтвердив, что прежние обвинения в адрес ДПМ были ложными.

Но ещё более серьёзным оказалось то, что после перехода Metalferos под контроль PAS:

• бесследно исчезла ежегодная прибыль предприятия, которая ранее составляла около 40–60 миллионов леев;

• вместо прибыли появились ежегодные убытки в размере 25–45 миллионов леев, что означает, в целом ухудшение финансового результата примерно на 100 миллионов леев;

• исчезли оборотные средства предприятия, имевшиеся на момент его перехода под контроль PAS, на сумму около 200 миллионов леев (денежные средства и товарные запасы на складах);

• были необоснованно и чрезмерно увеличены вознаграждения руководства предприятия, несмотря на то, что уже многие годы предприятие является убыточным и фактически субсидируется из государственного бюджета", - добавил Плахотнюк.

По мнению бывшего лидера демократов, ситуация вокруг Metalferos — лишь один из примеров. Он также обвинил PAS в продвижении приближенных к партии людей в государственные учреждения.

"Подобная ситуация с чрезмерно высокими зарплатами для приближённых PAS и их родственниц характерна для большинства государственных предприятий. Однако всё это тщательно скрывается благодаря «стратегическому молчанию» и подконтрольным PAS средствам массовой информации. Самый большой кошмар PAS заключается в том, что однажды граждане Молдовы все-таки выйдут из-под гипноза, перестанут слепо верить пропаганде и начнут объективно сравнивать, какой была ситуация во времена правления ДПМ и какой она стала сегодня.

Мне искренне жаль следующего премьер-министра, потому что именно ему придётся отвечать за все глупости, прихоти, злоупотребления и коррупционные действия, которые нынешняя власть не перестанет совершать до тех пор, пока остаётся у власти. К сожалению для граждан, иначе она просто не умеет управлять страной. И здесь вновь возникает вопрос: сколько ещё лет потребуется гражданам Молдовы, чтобы понять, что «хорошие времена» были задуманы только для элиты PAS и их родственников, но не для народа?

«Хорошие времена» — как однажды признался один из представителей PAS, — были всего лишь политическим лозунгом, с помощью которого власть все эти годы бессовестно вводила людей в заблуждение, чтобы паразитировать на этой стране, которая обреченно поверила их обману и теперь платит за это нищетой.

Напомним, несколько дней назад председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу заявил, что Владимир Плахотнюк стоит за информационными атаками и кампаниями по дискредитации PAS. По словам Гросу, бывший лидер Демократической партии пытается влиять на политическую жизнь Республики Молдова даже находясь под стражей", - отметил он.