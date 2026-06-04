Стармер обвинил Маска во вмешательстве в британскую политику.

Глава правительства раскритиковал Маска за попытку "посеять раскол" в Великобритании после убийства 18-летнего Генри Новака и завершения суда над его убийцей, передает eurointegration.com.ua

Премьер-министр высказался после того, как стало известно, что с прошлой среды Маск распространил и создал около 110 публикаций на своей платформе X, посвященных британской политике. Это намного больше, чем он писал о SpaceX, своей компании, которая вскоре выйдет на фондовый рынок.

Как известно, Маск поддерживает ультраправых в Британии, в частности партию Reform UK Найджела Фараджа и Restore Britain Руперта Лоу. Большинство его публикаций касались дела Новака, где он решительно поддерживал мнение о том, что студент стал жертвой "антибелого расизма" со стороны полиции.

В декабре прошлого года студент Генри Новак получил ранение лезвием от 23-летнего Викрума Дигвы. Когда на место прибыла полиция, нападавший солгал офицерам, заявив, что Новак сбил с него тюрбан и оскорблял его по признаку расы. Эти заявления побудили полицию надеть на раненого наручники, когда тот уже умирал на земле, несмотря на его просьбы и объяснения.

Когда Стармера спросили о Маске и его публикациях по этой теме, премьер-министр назвал эти действия вмешательством во внутренние дела страны.

"Нам также нужно заявить, кем мы являемся как страна, потому что Маск в последние дни снова вмешивается в нашу политику, пытаясь посеять раскол, а это не то, кем мы являемся в Великобритании. В Британии мы – умные, толерантные люди. Когда у нас происходит ужасный случай, такой как ситуация с Генри Новаком, мы реагируем спокойно, как это сделала его семья", – заявил Стармер.