ПКРМ отказалась участвовать в консультациях с Санду по кандидатуре премьера.

Фракция Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) отказалась участвовать в консультациях в администрации президента по вопросу выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщила председатель партии Диана Караман.

В публикации на своей странице в Facebook Караман назвала консультации «политической имитацией», цель которой, по ее мнению, — «сохранить нынешнюю власть», пишет agora.md

«После череды скандалов и злоупотреблений ответственность должна быть политической, а не подменяться формальными процедурами», — заявила Диана Караман.

Напомним, президент Майя Санду созвала парламентские фракции на консультации по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра.

Согласно опубликованному графику, в пятницу, 10 июля, консультации должны пройти с представителями пяти фракций: «Демократия дома», «Наша партия», «Альтернатива», ПКРМ и ПСРМ. Последней с президентом встретится фракция PAS — консультации с ней запланированы на субботу, 11 июля.

После завершения консультаций президент должна выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

Ранее ПСРМ и партия MAN, входящая во фракцию «Альтернатива», также заявили, что не будут участвовать в консультациях. Комментируя эти решения, Майя Санду отметила, что «это их конституционное право».