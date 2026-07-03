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tv8.md logotv8
3 Июля 2026, 20:00
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Перко: Партнёрство ЕС с Молдовой остаётся прочным, несмотря на отставку премьера

Посол ЕС в Кишинёве Ивона Перко заявила, что она приняла к сведению решение главы исполнительной власти и что, несмотря на это, партнёрство Молдова–ЕС останется прочным.

Перко: Партнёрство ЕС с Молдовой остаётся прочным, несмотря на отставку премьера.
Перко: Партнёрство ЕС с Молдовой остаётся прочным, несмотря на отставку премьера.

«Мы приняли к сведению решение премьер-министра Александру Мунтяну уйти в отставку. Я хочу поблагодарить его за приверженность и тесное сотрудничество с ЕС. Мы уважаем конституционные и демократические процедуры Республики Молдова и процесс формирования нового правительства», — заявила представитель ЕС, цитирует tv8.md

Перко заверила, что ЕС продолжит оказывать поддержку реформам в Республике Молдова.

«Партнёрство ЕС с Молдовой остаётся прочным, и мы продолжим поддерживать реформы, в которых нуждается страна, а также европейскую интеграцию в соответствии с волей народа».

Источник
tv8.md logotv8
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