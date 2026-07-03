Перко: Партнёрство ЕС с Молдовой остаётся прочным, несмотря на отставку премьера.

Посол ЕС в Кишинёве Ивона Перко заявила, что она приняла к сведению решение главы исполнительной власти и что, несмотря на это, партнёрство Молдова–ЕС останется прочным.

«Мы приняли к сведению решение премьер-министра Александру Мунтяну уйти в отставку. Я хочу поблагодарить его за приверженность и тесное сотрудничество с ЕС. Мы уважаем конституционные и демократические процедуры Республики Молдова и процесс формирования нового правительства», — заявила представитель ЕС, цитирует tv8.md

Перко заверила, что ЕС продолжит оказывать поддержку реформам в Республике Молдова.

«Партнёрство ЕС с Молдовой остаётся прочным, и мы продолжим поддерживать реформы, в которых нуждается страна, а также европейскую интеграцию в соответствии с волей народа».