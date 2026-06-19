Дан: Венгрия и другие страны ЕС заблокировали формулировку об «ускоренной интеграции» Молдовы

Президент Румынии заявил после заседания Евросовета, что Венгрия и другие государства-члены ЕС выступили против включения в итоговый документ формулировки, предусматривающей ускорение процесса вступления Украины и Молдовы.

Глава румынского государства сделал это заявление, отвечая на вопрос об исключении из выводов саммита упоминаний об ускоренном открытии переговорных глав для Украины и Молдовы, а также о том, могут ли две страны и дальше рассматриваться «в одном пакете» в процессе вступления, сообщает ziua.md

По словам Никушора Дана, Будапешт потребовал убрать из документа формулировку об «ускоренной интеграции» Украины, а несколько других государств-членов настояли на том, чтобы формулировки в отношении Украины и Молдовы были идентичными.

«Венгрия заявила, что не хочет видеть такую формулировку в отношении Украины, а многие другие государства отметили, что язык, используемый в отношении Украины и Молдовы, должен быть одинаковым. Логическим следствием стало то, что эта формулировка исчезла и в одном, и в другом случае», — пояснил президент Румынии.

Он подчеркнул, что изменение текста не имеет немедленных практических последствий для процесса вступления.

«Это не что-то драматичное. Решение об открытии переговорных глав принимается единогласно государствами-членами каждый раз, когда рассматривается конкретный шаг. Наличие или отсутствие этой формулировки в документе не меняет саму процедуру», — заявил Никушор Дан.

Несмотря на это изменение, президент вновь подтвердил, что Румыния продолжит твёрдо поддерживать европейский курс Республики Молдова.

«Впереди дипломатический процесс, связанный с продвижением Молдовы по пути к членству в ЕС, за которым вы сможете наблюдать, и Румыния будет и дальше его поддерживать», — отметил глава соседнего государства.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что по его инициативе формулировка, касающаяся ускорения вступления Украины в Европейский союз, была в последний момент исключена из итогового документа саммита.