Перепалка в парламенте: Мариан обвинил депутата в лоббировании интересов Moldovagaz.

В парламенте произошла словесная перепалка между депутатом от PAS Раду Марианом и депутатом от «Нашей партии» Константином Куюмжу во время обсуждения работы компании Energocom и новой системы выставления счетов.

Поводом стало требование Куюмжу заслушать руководство Energocom в связи с системой биллинга, которую он ранее назвал «неработающей», пишет agora.md

Раду Мариан заявил, что считает недопустимым, когда депутат парламента, ранее работавший в Moldovagaz, занимается, по его мнению, лоббированием интересов бывшего работодателя.

«Прискорбно, что депутат парламента лоббирует интересы своего бывшего работодателя. Вы десять лет работали на руководящей должности в Moldovagaz. Думаю, этого достаточно», — заявил депутат от PAS.

Мариан отметил, что в переходный период услуги по выставлению счетов и обслуживанию потребителей для Energocom оказывал Moldovagaz по договору аутсорсинга стоимостью около 150 миллионов леев в год. По его словам, Energocom смог существенно сократить эти расходы, а также приобрела новую систему по цене значительно ниже 18 миллионов леев, о которых говорил Куюмжу.

В ответ депутат от «Нашей партии» заявил, что его расчеты являются корректными, а Energocom, по его мнению, не раскрыл все расходы по проекту.

«Я думал, что вы хотите объявить о своей отставке с должности депутата, а не делать заявления о том, в чем совершенно не разбираетесь», — ответил Куюмжу.

Ранее Константин Куюмжу заявил, что Energocom якобы потратил 18 миллионов леев на систему выставления счетов, которая до сих пор не работает. В компании эти обвинения отвергли, назвав их ложными. По данным Energocom, стоимость двух информационных систем составила менее 11 миллионов леев, а не 18 миллионов.

Кроме того, сведения, опубликованные на платформе государственных и коммерческих закупок Молдовы, также не подтверждают озвученную депутатом сумму.