Куюмжу: Призываем к срочной реформе Нацармии.

Депутат парламента от «Нашей партии» Константин Куюмжу отреагировал на очередной инцидент в национальной армии, в результате которого военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение во время учений.

Парламентарий написал в среду в социальных сетях, что произошедшее стало очередным звеном в череде серьезных происшествий в армии, которые за последние годы привели к гибели и ранениям военнослужащих, передает infotag.md

Куюмжу считает, что регулярность подобных случаев свидетельствует о наличии системных проблем в военном ведомстве.

«Я думаю о семьях, которые отправляют своих сыновей в армию с уверенностью, что государство их защитит. Это доверие должно быть оправдано. Государство обязано обеспечить условия безопасности и ответственности, а когда случаются трагедии, граждане заслуживают четких ответов и конкретных мер», - полагает депутат.

Он также подверг критике Министерство обороны за ситуацию с безопасностью воздушного пространства страны.

С 2022 г. над территорией Республики Молдова пролетели или упали более 54 беспилотников, которые не были перехвачены.

Депутат обвинил министра обороны Анатолие Носатого в недостаточной прозрачности при расследовании инцидентов, связанных с падением обломков ракет и беспилотников на территории Молдовы.

Он вновь выступил за проведение глубокой реформы национальной армии, напомнив, что фракция подготовила законопроект об отмене обязательной военной службы и переходе к контрактной армии.

По словам Куюмжу, для регистрации инициативы необходимо собрать подписи 34 депутатов. В настоящее время, как утверждает парламентарий, процесс сбора подписей находится на завершающей стадии.

«Молдавские семьи отправляют своих сыновей служить родине, а не возвращаться в гробу. Пришло время для ответственности, прозрачности и конкретных действий. Люди ждут ответов», - заключил Куюмжу.