Куюмжу: В пенитенциарной системе коллапс, свыше 1 000 сотрудников могут уволиться.

Пенитенциарная система Республики Молдова рискует рухнуть из-за массового дефицита кадров, предупредил депутат от «Нашей партии» Константин Куюмжу.

Парламентарий потребовал заслушать министра юстиции Владислава Кожухаря, чтобы тот разъяснил последствия повышения пенсионного возраста для сотрудников. Однако парламентское большинство отклонило запрос оппозиции, отмечает noi.md со ссылкой на Telegraph.md.

Депутат представил тревожные цифры по Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ / ANP): на данный момент вакантными остаются более 400 должностей, а свыше 1 000 сотрудников (из всего 3 000) могут досрочно уволиться, чтобы выйти на пенсию на нынешних условиях, более выгодных.

«И со стороны правительства существуют нулевые гарантии того, что система выдержит подобный отток кадров. Мы говорим об охране, конвоировании и надзоре за заключенными. Мы говорим о безопасности государства, а не об абстрактной статистике», — заявил Куюмжу.

Согласно законопроекту правительства, пенсионный возраст для военнослужащих и государственных служащих с особым статусом будет постепенно увеличиваться на шесть месяцев в год — с 45 лет (по состоянию на 1 января 2027 года) до 50 лет (к 1 июля 2036 года).

Оппозиция утверждает: данная реформа бьет по сотрудникам, которые и без того работают в крайне тяжелых условиях, что создает серьезные риски для национальной безопасности.