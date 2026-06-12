Переговоры Молдовы с ЕС начнутся 15 июня, но сроки вступления не определены.

Переговоры о вступлении Республики Молдова в Европейский союз должны начаться 15 июня с открытия блока фундаментальных ценностей. Об этом сообщает Teleradio Moldova со ссылкой на проект итоговой декларации саммита ЕС, который пройдет 18 и 19 июня в Брюсселе, передает rupor.md

Согласно проекту, лидеры стран ЕС приветствуют проведение межправительственной конференции по вступлению Молдовы в Евросоюз и открытие первого переговорного блока 15 июня 2026 года. Также в документе говорится, что остальные кластеры должны быть открыты «как можно скорее» и «на основе заслуг».

При этом, по данным TRM, в проекте декларации нет даты вступления Молдовы в ЕС, даже ориентировочной. В документе также не указан календарь следующих этапов переговоров.

Отдельно отмечается, что в проекте нет положений о постепенной интеграции Молдовы, досрочном доступе к единому рынку ЕС или участии страны в отдельных европейских политиках до полноценного вступления.

В документе также нет формулировок, которые указывали бы на возможное отделение европейского пути Молдовы от Украины.

По данным TRM, Молдове в проекте итоговой декларации посвящен только один короткий абзац. В нем также упоминается предстоящий саммит ЕС — Республика Молдова, который должен пройти 22 июня.

Для Украины в проекте отведено значительно больше места. Однако, как отмечает TRM, и в ее случае текст остается осторожным: ЕС подтверждает политическую поддержку и ожидает открытия следующих переговорных блоков, но также привязывает процесс к подходу, основанному на заслугах.

Этот принцип означает, что продвижение стран-кандидатов зависит от реформ, консенсуса всех государств ЕС и политического контекста.

По данным TRM, проект выводов саммита показывает, что ЕС продолжает поддерживать европейский путь Молдовы и Украины, но пока не дает новых конкретных обязательств по срокам вступления.

Текст декларации еще может измениться до саммита 18–19 июня.