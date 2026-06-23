Переговоры Евросоюза с Молдовой по всем кластерам могут быть открыты до конца лета.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции президента Майи Санду с председателем Европейского Совета Антониу Кошта и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы готовы открыть переговоры по всем кластерам. Я уверена, что так и случится. Мы выступаем за то, чтобы все процессы были основаны на заслугах каждой страны», - сказала Санду, отвечая на вопрос журналиста о вероятности открытия переговоров до конца лета, сообщает infotag.md

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подтвердила поддержку в открытии переговоров по всем кластерам, отметив, что Еврокомиссия уже выступила с соответствующими рекомендациями в адрес Европейского совета.

Она подчеркнула, что после начала переговоров по всем кластерам, весь процесс интеграции в Ес будет основываться на заслугах.

«Хочу сказать, что это очень конкретное понятие, согласованное со всеми странами членами ЕС. Все зависит от заслуг в ходе внедрения реформ. И у Молдовы очень выигрышная позиция в этом отношении», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Антониу Кошта также дал высокую оценку процессу реформ в Молдове, подчеркнув, что «Европейский совет готов прислушаться к мнению Еврокомиссии».

«Нужно учитывать и геополитический контекст. Как страны-кандидаты, так и страны-члены ЕС знают, что существует определенный контекст, чтобы показать результаты. Это не означает, что мы отказываемся от критериев соответствия требованиям ЕС – это означает, что все мы должны больше работать, чтобы двигаться быстрее», - подчеркнул Кошта.