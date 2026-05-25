Делегация ЕС раскритиковала назначение главы НЦБК без конкурса.

С таким заявлением выступила программный менеджер Делегации ЕС Ирина Кручеру на публичных консультациях парламентской Юридической комиссии, передает rupor.md

Обсуждение коснулось нового законопроекта, направленного на усиление механизмов борьбы с коррупцией, а также с финансовой и организованной преступностью. В частности, документ предусматривает, что директор НЦБК сможет занимать свой пост два срока подряд, тогда как действующее законодательство ограничивает это право лишь одним мандатом.

По словам Ирины Кручеру, увеличение числа мандатов для главы НЦБК выходит за рамки разумных сроков, особенно в условиях отсутствия прозрачного отбора. Она подчеркнула, что возвращение к конкурсной системе назначения главы НЦБК сейчас рассматривается Брюсселем в контексте переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

«Когда глава НЦБК назначается без конкурса, мы считаем, что продолжительность мандата превышает разумные сроки. Правильным решением было бы возвращение к отбору на конкурсной основе. К слову, это один из вопросов, который мы обсудили внутри Делегации и планируем предложить в качестве обязательной меры в рамках процесса евроинтеграции», — заявила Кручеру.

Директор НЦБК Александр Пынзарь, комментируя претензии к процедуре назначения и возможность занимать пост два срока подряд, отверг обвинения в политической зависимости: «Несмотря на то, что директор назначается парламентом, у НЦБК хватило смелости задокументировать деятельность целого ряда высокопоставленных чиновников, депутатов, прокуроров, судей. Сегодня эти дела находятся на рассмотрении в судах».

Он также добавил, что без работы НЦБК «неизвестно, какими результатами на европейском уровне могла бы сегодня гордиться Республика Молдова».

В связи с расширением компетенций НЦБК, в том числе в сфере борьбы с электоральной коррупцией и экономическими преступлениями, Александр Пынзарь анонсировал создание до конца 2026 года Генерального управления по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.

Для выполнения новых задач НЦБК потребуется расширить штат примерно на 150 сотрудников. При этом Пынзарь отметил, что за время его руководства за дисциплинарные и иные нарушения из Центра уже были уволены более 15 сотрудников.