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logos.press.md logologos
10 Июня 2026, 07:54
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Гросу: Молдова рассчитывает на ускорение переговоров с ЕС

Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова находится на пороге «важного объявления» со стороны ЕС, и выразил надежду, что паузы между переговорными кластерами о вступлении не будут слишком длинными.

Гросу: Молдова рассчитывает на ускорение переговоров с ЕС.
Гросу: Молдова рассчитывает на ускорение переговоров с ЕС.

В ходе Гала-концерта гражданского общества 2026 года Игорь Гросу подчеркнул, что наша страна заслуживает признания своих усилий, сообщает  logos-press.md

«Мы чувствуем и получаем сигналы о том, что находимся в преддверии важного для Республики Молдова объявления. Объявления, которого мы заслужили, потому что, подобно тому как вы заслуживаете благодарности и признания за свою работу, мы, как страна и как общество, заслуживаем того, чтобы со стороны европейской семьи — помимо позитивных оценок в годовых отчетах — получить заслуженное политическое решение об открытии переговоров. Для начала — по первому кластеру, но важно, чтобы после этого не было долгой паузы и мы перешли к остальным важным кластерам», — заявил чиновник.

Напомним, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на брифинге во вторник, 9 июня, что в ближайшие дни будет открыт первый этап переговоров. По ее словам, это фактически означает открытие дверей к следующей стадии процесса вступления — официальному началу переговоров.

Источник
logos.press.md logologos
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