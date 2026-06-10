Гросу: Молдова рассчитывает на ускорение переговоров с ЕС.

В ходе Гала-концерта гражданского общества 2026 года Игорь Гросу подчеркнул, что наша страна заслуживает признания своих усилий, сообщает logos-press.md

«Мы чувствуем и получаем сигналы о том, что находимся в преддверии важного для Республики Молдова объявления. Объявления, которого мы заслужили, потому что, подобно тому как вы заслуживаете благодарности и признания за свою работу, мы, как страна и как общество, заслуживаем того, чтобы со стороны европейской семьи — помимо позитивных оценок в годовых отчетах — получить заслуженное политическое решение об открытии переговоров. Для начала — по первому кластеру, но важно, чтобы после этого не было долгой паузы и мы перешли к остальным важным кластерам», — заявил чиновник.

Напомним, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на брифинге во вторник, 9 июня, что в ближайшие дни будет открыт первый этап переговоров. По ее словам, это фактически означает открытие дверей к следующей стадии процесса вступления — официальному началу переговоров.