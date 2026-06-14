Перчун: В 2025 году инвестиции в образование достигли 6,3% от ВВП, что выше среднего европейского показателя

«Утверждение о том, что люди — самый важный ресурс Республики Молдова, не более чем клише, мы все прекрасно это понимаем. Поэтому нам необходимо и дальше инвестировать в образование наших детей», — заявил Перчун, передает logos-pres.md

«Вероятно, это самая важная миссия для всех нас: чтобы любой ребенок в нашей стране, в каких бы условиях он ни жил, имел доступ к качественному образованию», — заявил министр.

В то же время Дан Перчун обратил внимание на то, что мир меняется крайне быстро, и в эпоху искусственного интеллекта конкурентоспособность страны становится критически важной.

«Сейчас, когда разрыв между странами рискует увеличиться еще больше, наша конкурентоспособность абсолютно критична. Молдова должна сначала стать компетентным пользователем технологий, а в дальнейшем — и их разработчиком. Нам предстоит подготовить поколение, которое будет конкурировать не только с лучшими умами мира, но и с компьютером, стоящим рядом. Это огромный вызов, с которым мы должны справиться как общество», — заключил Перчун.

Министр также отметил, что в 2025 году инвестиции в образование достигли 6,3% от ВВП, что примерно на два процентных пункта выше среднего европейского показателя.