Перчун о коррупционных скандалах: Иногда мы узнаем слишком поздно.

Вице-председатель PAS Дан Перчун выступил с жесткой реакцией на фоне недавних публичных скандалов, связанных с отставками и коррупционными делами, в которых замешаны некоторые представители власти.

Чиновник признает, что внутри системы есть люди, использующие свои должности в личных интересах, однако отвергает обвинения в адрес правящей партии касательно коллективной вины и защиты коррупционеров, передает logos-pres.md

Дан Перчун подчеркнул, что правящая партия не идет на компромиссы с теми, кто нарушает закон, хотя и признает, что отбор кадров столкнулся с трудностями, а некоторые разочарования оказались глубокими.

«В PAS, во власти, есть порядочные люди, а есть те, кто наживается. Сейчас — на основании реальной ошибки — предпринимаются попытки очернить все усилия PAS и всех людей из PAS. Винят каждого родственника, любого человека, которого ты когда-либо видел на улице и который оступился, вешают на тебя, любое беззаконие становится коллективной виной всех.

Мы не защищаем и не заключаем сделок с коррумпированными персонажами или теми, кто извлекает личную выгоду из занимаемой должности. Мы хотим от них избавиться. И когда мы узнаем об этом, мы их выгоняем. Иногда мы узнаем слишком поздно, иногда нас неверно информируют, иногда мы остаемся в недоумении, ведь казалось, что мы знаем этих людей», — заявил Дан Перчун.

«Суровый урок»

Перчун обратил внимание на недавнюю волну отставок на высоком уровне — в том числе в MoldATSA, Агентстве публичной собственности (APP) и парламентской комиссии, — аргументируя это тем, что нынешняя власть действует иначе, чем прежние политические режимы, и берет на себя ответственность за ошибки.

В то же время Перчун выступил с завуалированной критикой в адрес оппозиции и тех, кто жестко критикует PAS.

«Удары, которые мы получаем сегодня, — это суровый урок. И мы понимаем, что объяснения не помогут, потому что мы несем ответственность за все, что происходит. Но мы не собираемся оправдываться перед теми, кто всю жизнь жил на широкую ногу, покупал роскошные автомобили, ездит в экзотические отпуска по три раза в год и строит партии на деньги в конвертах.

Они создали эту систему, знают ее и с удовольствием использовали, пока не потеряли власть. Мы хотим ее изменить и изменим», — заключил министр образования.

На фоне коррупционных скандалов последних недель власти объявили о серии мер и кадровых изменений на высоком уровне.

Председатель парламента и лидер PAS публично принес извинения и пообещал ужесточить проверки на добропорядочность, а также провести более тщательный анализ кадров. Руководство страны пообещало пересмотреть составы советов администраций и провести проверку государственных предприятий.

Руководитель MoldATSA, оказавшийся в центре скандала с необоснованными премиями, был отправлен в отставку. Кроме того, о своей отставке объявили председатель профильной парламентской комиссии и директор Агентства публичной собственности, взяв на себя политическую ответственность за сложившуюся ситуацию.