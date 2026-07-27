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moldova1.md logomoldova1
27 Июля 2026, 07:36
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Перчун: Учителя получат финансовые компенсации до конца года

Правительство представит окончательный вариант реформы оплаты труда в течение максимум двух недель, а учителя могут получить финансовые компенсации до конца года. Об этом заявил министр образования и науки Дан Перчун.

Перчун: Учителя получат финансовые компенсации до конца года.
Перчун: Учителя получат финансовые компенсации до конца года.

«Мы, очевидно, должны это учителям, и я ожидаю, что правительство в течение недели, максимум двух недель, представит окончательное видение реформы оплаты труда. Тогда мы получим окончательные ответы на этот вопрос. Но, учитывая взятые обязательства, я, конечно, ожидаю, что до конца этого года учителям будет предоставлена финансовая компенсация», — заявил Перчун, цитирует moldova1.md

Министр признал, что повышение зарплат связано с налоговой реформой, окончательный вариант которой должны представить премьер-министр и министр финансов.

«Между двумя законопроектами существует связь, но я думаю, что то, что будет представлено через одну-две недели, ответит ожиданиям, которые есть у вас, у меня и, думаю, у всей системы образования», — добавил Перчун.

Отметим, что ранее премьер-министр Василе Тофан установил 6 августа крайним сроком для доработки налоговой реформы. Глава правительства объяснил, что обещанное повышение зарплат учителям зависит от поиска дополнительных источников доходов бюджета на фоне прогнозируемого бюджетного дефицита в размере около 20 млрд леев.

При этом Тофан заявил, что правительство решило пересмотреть проект налоговой реформы, подготовленный предыдущим кабинетом, после критики, прозвучавшей в публичном пространстве, и представить обновленный вариант.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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