Дан Перчун замечен в администрации президента после отставки премьера.

Министр образования и исследований Дан Перчун опроверг предположения о своем возможном выдвижении на пост премьер-министра после того, как в пятницу его заметили в администрации президента.

Отвечая на вопрос журналистов, связан ли его визит в администрацию президента с выдвижением нового главы правительства, Перчун заявил, что информацию, появившуюся в некоторых Telegram-каналах, не стоит воспринимать всерьез.

«Не следует уделять слишком много внимания Telegram-каналам с дурной репутацией, когда речь идет о столь важном вопросе», — заявил министр.

Чиновник уточнил, что возможное выдвижение его кандидатуры на пост премьера не обсуждалось, отметив, что об отставке было объявлено незадолго до этого.

«Очевидно, это не обсуждалось, учитывая, что заявление было сделано, думаю, полчаса назад. Предстоит обсуждение и в парламентской фракции. Вопрос будет обсуждаться в партии, должны пройти консультации в администрации президента», — сказал Перчун.

Он напомнил, что Республика Молдова уже проходила через подобные политические процессы и поиск нового кандидата на должность премьер-министра потребует времени.

«Это процесс, через который мы уже проходили, потребуется некоторое время, прежде чем будет определен будущий премьер-министр», — добавил министр.

Комментируя информацию о том, что Александр Мунтяну подал заявление об отставке за два дня до публичного объявления, Дан Перчун заявил, что ему неизвестны подробности по этому вопросу.

«Я ничего не знаю об этом. За подробностями следует обратиться к господину Мунтяну», — заключил он.

Заявления прозвучали на фоне отставки премьер-министра Александра Мунтяну. В ближайшее время в Кишиневе должны начаться консультации по выдвижению нового главы правительства.