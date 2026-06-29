Перчун после скандала в MoldATSA: Придётся принимать сложные, но необходимые решения.

Решения могут затронуть Агентство публичной собственности и другие органы власти, которые должны были контролировать ситуацию в государственных предприятиях, намекнул вице-председатель PAS Дан Перчун.

«Доверие очень трудно заслужить и очень легко потерять. В ближайшее время придётся принимать сложные, но необходимые решения, если мы хотим восстановить это доверие — как правительство и как партия. Это будет сложная миссия, но не невозможная.

Мы исправим то, что нужно исправить. Ответственные будут наказаны, а уроки будут усвоены», — заявил Дан Перчун, сообщает jurnal.md

Он подчеркнул, что необходима корректировка курса как внутри партии, так и в государственном управлении, поскольку подобные уязвимости могут существовать и в других сферах.

Отвечая на вопрос о Раду Мариане, который подал в отставку с поста председателя парламентской комиссии после этого скандала, Перчун отметил, что Мариан является «одним из самых честных и идеалистичных людей», которых он знает.

«Будучи председателем одной из самых больших и сложных комиссий парламента, он участвовал и активно вовлекался в десятки крайне сложных вопросов. Он не уклонялся от ответственности и принимал решения даже тогда, когда знал, что подвергается атакам. Но из-за чрезмерного доверия были допущены и ошибки, и теперь он решил сделать шаг назад», — добавил Дан Перчун.

Депутат от PAS Раду Мариан объявил, что уходит с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, признав, что допустил ошибку, рекомендовав Думитру Вангели на должность руководителя государственного предприятия MoldATSA.

MoldATSA находится под проверкой Агентства публичной собственности на предмет соблюдения законодательства в части оплаты труда сотрудников после появления информации о высоких зарплатах и необоснованных стимулирующих выплатах.