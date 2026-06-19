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diez.md logodiez
19 Июня 2026, 20:45
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Перчун: Скандал с Certiport приведёт к изменениям в экзаменах по всему миру

Министр образования и исследований Дан Перчун заявил, что коррупционная схема, связанная с международными сертификатами Certiport, приведёт к изменениям не только в Молдове, но и на международном уровне.

Перчун: Скандал с Certiport приведёт к изменениям в экзаменах по всему миру.
Перчун: Скандал с Certiport приведёт к изменениям в экзаменах по всему миру.

По словам министра, схема, в рамках которой учащиеся и студенты могли незаконно получать сертификаты Certiport для автоматического получения оценки «10» на экзамене бакалавриата по информатике, удивила даже представителей международной компании, передает diez.md

«Изобретательность вовлечённых в продажу тестов поразила даже представителей Certiport из Нью-Йорка», — отметил Перчун, добавив, что компания работает примерно в 50 странах, но ранее не сталкивалась с подобными случаями попыток фальсификации экзаменов.

После выявления нарушений Certiport сократил количество аккредитованных центров в Молдове с 18 до 5. Останутся только учреждения, которым компания полностью доверяет.

Решение было принято после аудита и визита представителей Certiport в страну.

Также планируется усиление мер безопасности: база экзаменационных вопросов будет расширена с 1 000 до 3 000 заданий, чтобы снизить риск утечек.

Кроме того, формат экзамена будет изменён — помимо тестов с вариантами ответов появится практическая часть с написанием кода.

«То, что произошло в Молдове, изменит экзамен Certiport на глобальном уровне», — заявил министр.

Министерство образования также рассматривает повышение минимального порога для автоматического получения «10» на бакалавриате по информатике на основе сертификата Certiport. Сейчас требуется 700 баллов из 1 000, но планируется увеличить порог до 800–900 баллов.

По словам министра, цель изменений — сохранить систему, но исключить злоупотребления.

На данный момент министерство аннулировало 15 сертификатов, полученных незаконным путём. Дополнительные списки ожидаются от Национального центра по борьбе с коррупцией, после чего количество аннулированных документов может увеличиться.

По данным следствия, в схеме могли участвовать преподаватель и другие лица, которые получали от 3 500 до 12 000 леев за обеспечение успешной сдачи тестов и выдачу сертификатов.

Следствие установило около 15 учащихся и студентов, которые могли воспользоваться этой схемой.

Расследование продолжается. Все фигуранты считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.

Источник
diez.md logodiez
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