Перчун: Школы получат бюджетную поддержку, если тарифы на природный газ вырастут.

Министр уточнил, что обычно в середине каждого года бюджеты школ дополняются вне стандартной формулы финансирования, особенно для небольших учреждений, которые сталкиваются с дефицитом средств на зарплаты.

Министр образования и исследований Дан Перчун заверяет, что учебные заведения получат финансовую поддержку со стороны государства в случае возможного повышения тарифа на природный газ. В эфире программы Rezoomat на Realitatea TV чиновник заявил, что в последние годы правительство каждый раз вмешивалось, чтобы покрыть дополнительные расходы, вызванные ростом тарифов на энергию.

«К сожалению, за последние четыре года у нас уже были ситуации, когда тариф повышался, и всегда выделялись дополнительные ресурсы из государственного бюджета», — заявил Дан Перчун.

Министр уточнил, что обычно в середине каждого года бюджеты школ дополняются вне стандартной формулы финансирования, особенно для небольших учреждений, которые сталкиваются с дефицитом средств на зарплаты.

«Этот год в этом смысле не станет исключением», — подчеркнул Дан Перчун, дав понять, что власти готовы вмешаться и в случае роста расходов на коммунальные услуги.

Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в среду, 22 июля, вынесло на публичные консультации проект об утверждении регулируемых цен на поставку природного газа АО Energocom. НАРЭ предлагает итоговый тариф для бытовых потребителей в размере 18,79 лея без НДС, или 20,30 лея с НДС за кубометр.

На прошлой неделе Energocom запросил повышение тарифа с 14,42 лея до 20,93 лея за кубометр с учетом НДС. Поставщик объяснил это тем, что прогнозная средняя цена закупаемого в 2026 году газа была превышена, а на период август-декабрь прогнозируется рост до 623,54 евро за тысячу кубометров.

Последнее снижение тарифа на газ НАРЭ утвердило 3 февраля 2026 года, когда цена была снижена с 16,74 лея за кубометр газа до 14,42 лея с учетом НДС.