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noi.md logonoi
16 Июля 2026, 17:00
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Кику о возможном повышении тарифов на газ: «Кузины-миллионерши обходятся дорого...»

Бывший премьер-министр Ион Кику высказал критику в связи с отсутствием пленарного заседания парламента и обвинил большинство PAS в том, что оно не включает в повестку дня законопроекты, зарегистрированные оппозицией.

Кику о возможном повышении тарифов на газ: «Кузины-миллионерши обходятся дорого...».
Кику о возможном повышении тарифов на газ: «Кузины-миллионерши обходятся дорого...».

Лидер ПРОМ также упомянул скандалы, связанные с зарплатами и надбавками, выплачиваемыми в некоторых государственных учреждениях и на государственных предприятиях. По его словам, эти расходы в конечном итоге будут включены в счета, которые оплачивают потребители, передает noi.md

«За последние три-четыре недели, вероятно, каждый из вас, независимо от политических предпочтений, был шокирован этой ситуацией с заоблачными зарплатами, надбавками и выплатами, предоставленными различным приближенным к PAS лицам. Многие из тех, кто раздавал листовки за PAS, сейчас работают в государственных учреждениях и получают зарплату из государственного бюджета, а другие получают миллионные зарплаты через государственные предприятия», — отметил бывший премьер-министр. 

Эти заявления прозвучали в контексте заявки компании Energocom об увеличении тарифа на природный газ примерно на 45%, до почти 21 лея за кубометр. 

«Конечно, они скажут, что это цена на внешних рынках, что мы всё импортируем и что нам нечего делать. Но они не хотят говорить о том, что в запрашиваемый тариф включены и миллионные зарплаты в Energocom, Moldovagaz и других структурах. В этот тариф входят безмерные и ничем не ограниченные выплаты, которые получают люди, задействованные в этих схемах», — добавил Ион Кику. 

Бывший премьер-министр сравнил текущую структуру тарифа со структурой 2020–2021 годов. По его словам, тогда расходы на услуги, зарплаты и транспорт составляли примерно один лей из окончательного тарифа в 4,64 лея за кубометр.

«В 2020–2021 годах из тарифа в 4,64 лея за кубометр газа все зарплаты, услуги, транспорт и прочие расходы укладывались в один лей. Стоимость газа составляла примерно 3,50–3,60 лея. Сейчас из запрашиваемых почти 21 лея почти половина приходится на зарплаты, платежи и всевозможные полезные или бесполезные услуги. Как могло быть так, что пять лет назад все эти расходы укладывались в один лей, а сейчас требуется более десяти леев?» — задал вопрос лидер ПРОМ. 

Ион Кику объявил, что примет участие в заседании НАРЭ в день рассмотрения заявки Energocom и потребует представить подробную структуру тарифа. «Я пойду в НАРЭ в день, когда будет рассматриваться заявка Energocom о повышении тарифа почти до 21 лея. Я пойду как гражданин, не от имени партии, и спрошу, какие зарплаты сотрудников Energocom, Moldovagaz и других структур включены в тариф. Я хочу увидеть все расходы, кроме непосредственной стоимости газа», — заявил он. 

Кику также призвал граждан принять участие в заседании и потребовать объяснений. «Приходите и вы и задавайте вопросы, ведь платите именно вы. Из тех 21 лея, которые вы заплатите за газ, как минимум десять леев пойдут на различные зарплаты и выплаты. Подумайте не только о цене на газ, но и о том, что по всей цепочке вырастут цены на все товары и услуги, и это подорожание затронет всех», — подчеркнул Ион Кику. 

Дата заседания НАРЭ, на котором будет рассмотрена заявка Energocom, пока не объявлена.

Источник
noi.md logonoi
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