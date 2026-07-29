Перчун о скандале вокруг Мустяцэ: Во всех партиях есть порядочные люди.

Министр образования Дан Перчун прокомментировал скандал, связанный с политическим прошлым экс-министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ, который, как выяснилось, ранее состоял в ДПМ.

По словам Перчуна, само по себе то, что человек ранее состоял в другой партии, в том числе в ДПМ, не является проблемой, пишет omniapres.md

«Так вопрос никогда не ставился. Во всех политических партиях есть порядочные люди, а есть и те, кто не всегда был на своем месте или не действовал в интересах граждан», — заявил Дан Перчун.

Заявление прозвучало после скандала, который привел к отставке Раду Мустяцэ с поста министра сельского хозяйства, всего через несколько дней после утверждения нового правительства. Спор разгорелся после появления в публичном пространстве фотографий, на которых Мустяцэ запечатлен на встречах с представителями бывшей Демократической партии Молдовы.

Мустяцэ опроверг, что когда-либо состоял в ДПМ. Он объяснил, что участвовал во встречах, организованных бывшим депутатом Нае-Симионом Плешкой, в том числе после перехода последнего в Демократическую партию, однако настаивал, что в партию не вступал.

Позже несколько бывших представителей ДПМ выступили с заявлениями, противоречащими версии Мустяцэ. Они заявили, что он состоял в партии и даже получил партийный билет. Представители организации, которая получила архивы бывшей ДПМ, также заявили, что располагают информацией о том, что Мустяцэ числился членом территориальной организации партии в секторе Чеканы.

24 июля Раду Мустяцэ подал в отставку, которую премьер-министр Василе Тофан принял. Глава правительства назвал его уход личным решением и «жестом ответственности», направленным на сохранение общественного доверия к правительству и деятельности власти.