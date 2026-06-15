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unimedia.info logounimedia
15 Июня 2026, 19:53
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PAS выдвинула Александра Ворнику кандидатом в мэры Кишинёва на выборы 2027 года

Партия PAS выдвинула Александра Ворнику на пост на должность генерального примара Кишинёва на местных выборах 2027 года. Сейчас Ворнику руководит примарией в Ставченах.

PAS выдвинула Александра Ворнику кандидатом в мэры Кишинёва на выборы 2027 года.
PAS выдвинула Александра Ворнику кандидатом в мэры Кишинёва на выборы 2027 года.

Александр Ворнику, которому 37 лет, является юристом и занимает должность мэра города Ставчены. В 2023 году он был переизбран на второй срок, победив уже в первом туре, передает unimedia.info

Сам кандидат поблагодарил коллег за поддержку, отметив, что выдвижение является большой ответственностью.

«Благодарю коллег за доверие. Это очень большая ответственность», — заявил Александр Ворнику.

Источник
unimedia.info logounimedia
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