PAS выдвинула Александра Ворнику кандидатом в мэры Кишинёва на выборы 2027 года.

Александр Ворнику, которому 37 лет, является юристом и занимает должность мэра города Ставчены. В 2023 году он был переизбран на второй срок, победив уже в первом туре, передает unimedia.info

Сам кандидат поблагодарил коллег за поддержку, отметив, что выдвижение является большой ответственностью. «Благодарю коллег за доверие. Это очень большая ответственность», — заявил Александр Ворнику.